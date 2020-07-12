Sainz: “McLaren, yarıştaki tüm fırsatları değerlendirmeye hazır”

Sainz, Red Bull Ring’deki yağmurlu sıralama turlarında harika bir performans ile üçüncü olurken, takım arkadaşı Lando Norris altıncı sırayı elde etmişti.

Geçtiğimiz hafta ise Norris, yarışa üçüncü başlayıp Lewis Hamilton’ın cezasıyla aynı pozisyonda bitirmişti.

Sainz, bazı faktörlerin kombinasyonlarının, diğer takımlar sorun yaşadığında bundan faydalanabilecek takımın McLaren olmasını sağladığını söyledi.

Sainz, “Pazar günü için açıkça motiveyim. Ve bu seneki aracımızda gördüklerim, fırsatlar oluştuğunda bunları değerlendirmemiz cesaret verici.”

“Muhtemelen bu, aracın istediğimiz yere daha yakın olması yüzünden. Hâlâ olmak istediğimiz yere çok uzağız, ancak kesinlikle daha yakınız.”

“Ve bu, fırsatları değerlendirmenizi sağlıyor ve takımın da strateji anlamında çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yarışları ve bunun gibi zorlu sıralama turlarını da çok iyi yönetiyoruz.”

“Yani bu, birçok faktörün bir kombinasyonu. Aracın hızı, çok iyi bir strateji ve garajda iyi kararlar alan mühendisler… Ve iyi sürücüler!”

“Lando’nun geçen haftaki podyumundan oldukça memnunuz, ancak bir başka podyum daha almak istiyorsak diğerlerinden biraz yardım almamız gerekeceğini düşünüyorum.”

“Ancak eğer fırsatlar ortaya çıkarsa, bunları değerlendirmeyi hedefliyorum ve takıma bir podyum daha kazandırmak isterim. Saf hız konusunda, yarışta bir şeylerin olması gerektiğini biliyoruz.”

“Ne olursa olsun sakin kalmalıyız. Kimlerle savaşabileceğimizi biliyoruz. Üçüncü sıranın pek mümkün olmadığını bilmemiz gerek, bunu yağmur sayesinde aldık. Aynı zamanda, fırsatlar ortaya çıkarsa bunları değerlendirmek istiyoruz.”

“Racing Point şu anda orta gruptaki en hızlı araç. Onların artık orta grupta olmadığını bile söyleyebilirim. Kendi odağımızı sürdürmeliyiz ancak sezon uzun. Sahip oldukları hızla başımızı ağrıtacaklar.”

“Biz işimize odaklanmalı, yarışlarda iyi iş yapmalı ve yıl sonunda nerede olduğumuzu görmeliyiz. Racing Point’i yenmek çok zor olacak.” şeklinde konuştu.

Norris de, Sainz’ın geçen sene Interlagos’ta aldığı podyumdan itibaren takımın gösterdiği güçlü performansın tesadüf olmadığını söyledi.

Norris, “Karşımıza çıkan fırsatları sonuna kadar kullandığımızı düşünüyorum. İkinci ya da üçüncü en hızlı araca sahip olduğumuzu düşünmüyorum, belki dördüncü bile değiliz. Ancak yapabileceğimiz her şeyi yapma konusunda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum.”

“Racing Point’lerin çok hızlı olduğunu da biliyoruz ve bunu cuma günü kanıtladılar. Bu yüzden sıralama turlarında onlardan uzakta olmamız oldukça iyi. Red Bull ve Mercedes’lerden birini sıralama turlarında geride bırakmak, elimizdekini maksimize ettiğimizi gösteriyor.”

“Geçen seneye göre iyi ve gelişmiş bir aracımız var ve bu da fırsatları değerlendirmemizi sağlıyor.”

“Son yıllarda bunlardan yararlanamayacak bir pozisyondaydık, ancak geçen sene Brezilya’da ve geçen hafta, diğerleri iyi iş yapamadığında bundan yararlanabilecek kadar iyi bir iş yaptık.” ifadelerini kullandı.