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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren, parça değişiklikleri yüzünden az tur attı"

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Sainz: "McLaren, parça değişiklikleri yüzünden az tur attı"
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 19:50

Carlos Sainz, Barcelona testinin dördüncü gününde az tur atmalarını, farklı parçalar ve ayarlar test etmelerine bağladı.

McLaren pilotu Carlos Sainz, testin ilk gününde sabah bölümünde piste çıktı ve toplamda 46 tur atarken 1:18.221'le 12. oldu.

Lando Norris ise öğleden sonra piste çıktı ve 57 tur atıp 1:18.826 ile 17. sırada yer aldı.

Testin ardından konuşan Sainz, az tur atmalarının bu hafta denedikleri parçalarla ilgili olduğunu söyledi.

Sainz, "Bugün sabah araca yerleştirdiğimiz bazı yeni aero parçaları anlamaya çalıştık. Programımız çok yoğundu. Araçtaki parçaları ve ayarları sürekli olarak değiştirmek zorundaydık. Bu da geçen haftaki kadar tur atmadığımız anlamına geliyordu. Ancak çalışma programımızı amaçlandığı şekilde tamamladık."

"Arka arkaya yapılan testler önemliydi ve toplanan tüm veriler aracı anlamak için çok faydalı olacak. Sonuç olarak iyi bir gündü." dedi.

Lando Norris ise şunları ekledi: “Bu iyi bir gün, aracın dengesini daha iyi anlamak için çok daha kısa aero sürüşler yaptık."

"Geçen haftadan bu yana geliştirmek zorunda olduğumuzu hissettiğimiz alanlarda aracı biraz değiştirdik ve ayarlar da biraz farklıydı. Bu yüzden birkaç aero test yapmamız gerekiyordu. Araç hakkında daha fazla bilgi edinmek, sürücü olarak daha iyi hissetmek ve biraz daha tur atmak adına iyi bir gündü."

“Genel anlamda günümüz verimli geçti ve çalışma programımızda ihtiyacımız olan hemen hemen her şeyi yerine getirdi. Bugün genel anlamda parça testi yapmakla ilgiliydi ve önümüzdeki iki gün de Melbourne'e daha iyi hazırlanabilmek adına ayarlara odaklanacağız."

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Editör Kemal Şengül

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