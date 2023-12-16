Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Sainz: "McLaren'in geri dönüşü Ferrari'nin de bunu başarabileceğini gösteriyor"

Carlos Sainz, McLaren'in sezon ortasında elde ettiği kazanımlara dayanarak Ferrari'nin 2024'ün başında Red Bull'u yakalayabileceğinden son derece emin.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Güncelleme
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Ferrari, şampiyon Red Bull'un yarısından daha az puanla markalar şampiyonasında üçüncü oldu. Ancak Sainz, Ferrari'nin 2023'e hızlı bir başlangıç yaparak en hızlı ikinci takım haline gelen McLaren'i örnek alarak 2024'te bu farkı kapatmak için sezon sonunu kullanabileceğini düşünüyor.

Red Bull'a sezon başından meydan okuma olasılıkları sorulduğunda Sainz, "Bence bu bizim gerçekçi hedefimiz olmalı. Evet. Bunu başarabilecek miyiz? Bunu sadece zaman gösterecek."

"Takımın bunun mümkün olduğunu düşünmesini istiyorum. Çünkü ben mümkün olduğuna inanıyorum. Ayrıca, McLaren bu adımları sezon boyunca atabildiyse, Ferrari'nin de bunu kış tatilinde yapabileceğinden son derece eminim." dedi.

McLaren, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki ilk iki yarışta puan alamadı ancak MCL60'ın aerodinamiğini değiştiren üç aşamalı güncellemenin ardından pilotları dokuz podyum elde etti. Ayrıca çaylak Oscar Piastri Katar sprint yarışını kazandı.

Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in yedi pole pozisyonu kazanmasının da gösterdiği gibi SF-23 sıralama turlarında güçlü olduğunu kanıtladığından, İspanyol pilot Ferrari'nin aracı çok yönlü hale getirmeye odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Tasarımcıların işleri tersine çevireceklerine olan inancının altını çizerek konuşan Sainz, "Bu ekibe güveniyorum. İşleri tersine çevirmek için sahip olduğumuz kapasiteye güveniyorum."

"Red Bull ile 0.3 saniye farkla pole pozisyonunda olduğumuz pistler var. Bu aracın gerçekten iyi olan çok özel bir yeteneği. Sadece onu çok yönlü hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Singapur galibi Sainz, 2024 aracının simülatörde, son hızı, frenlemesi ve kısa virajlardaki davranışıyla övdüğü selefine kıyasla farklı hissettirdiğini düşünüyor.

Ancak Ferrari'nin genel olarak daha büyük bir adım atmak için bu özellikleri feda etmekten korkmaması gerektiğini de söyleyen Sainz, "Otomobilin çok ama çok güçlü noktaları var. Ancak tüm yıl boyunca bir otomobile sahip olmak istiyorsak. Her yerde, özellikle de yarışta hızlı olduğumuzdan emin olmak için belki de bu özelliklerin bazılarından vazgeçmemiz gerektiğini hissediyorum."

"Bence yarışlarda bu araca ne yaptığımızı anlamaya gerçekten odaklanmamız gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Önceki haber Honda yüksek maliyetler nedeniyle IndyCar'dan çekilebilir
Sonraki haber Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek"

Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek"

Formula 1

Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek" Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek"

Yeni CEO, Audi'nin 2026'da F1'e katılma taahhüdünü teyit etti

Yeni CEO, Audi'nin 2026'da F1'e katılma taahhüdünü teyit etti

Formula 1

Yeni CEO, Audi'nin 2026'da F1'e katılma taahhüdünü teyit etti Yeni CEO, Audi'nin 2026'da F1'e katılma taahhüdünü teyit etti

Alonso'ya göre Aston Martin'in 2024 için ele alması gereken zayıflıklar neler?

Alonso'ya göre Aston Martin'in 2024 için ele alması gereken zayıflıklar neler?

Formula 1

Alonso'ya göre Aston Martin'in 2024 için ele alması gereken zayıflıklar neler? Alonso'ya göre Aston Martin'in 2024 için ele alması gereken zayıflıklar neler?

Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "2024 Ferrari aracı simülatörde farklı davranıyor"

Sainz: "2024 Ferrari aracı simülatörde farklı davranıyor"

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Sainz: "2024 Ferrari aracı simülatörde farklı davranıyor" Sainz: "2024 Ferrari aracı simülatörde farklı davranıyor"

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

Formula 1

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı"

Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı"

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı" Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı"

Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Vasseur: "FIA ve Wolff ailesi arasında yaşananlar F1 için utanç vericiydi"

Vasseur: "FIA ve Wolff ailesi arasında yaşananlar F1 için utanç vericiydi"

Formula 1

Vasseur: "FIA ve Wolff ailesi arasında yaşananlar F1 için utanç vericiydi" Vasseur: "FIA ve Wolff ailesi arasında yaşananlar F1 için utanç vericiydi"

Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı

Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı

Vasseur: "Japonya'daki güncellemeler Leclerc'i daha iyi bir hale getirdi"

Vasseur: "Japonya'daki güncellemeler Leclerc'i daha iyi bir hale getirdi"

Formula 1

Vasseur: "Japonya'daki güncellemeler Leclerc'i daha iyi bir hale getirdi" Vasseur: "Japonya'daki güncellemeler Leclerc'i daha iyi bir hale getirdi"

Son Haberler

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

F1 Formula 1

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider" Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

F1 Formula 1

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak" Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak" Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

F1 Formula 1

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi" McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol