Sainz: "McLaren'in geri dönüşü Ferrari'nin de bunu başarabileceğini gösteriyor"
Carlos Sainz, McLaren'in sezon ortasında elde ettiği kazanımlara dayanarak Ferrari'nin 2024'ün başında Red Bull'u yakalayabileceğinden son derece emin.
Ferrari, şampiyon Red Bull'un yarısından daha az puanla markalar şampiyonasında üçüncü oldu. Ancak Sainz, Ferrari'nin 2023'e hızlı bir başlangıç yaparak en hızlı ikinci takım haline gelen McLaren'i örnek alarak 2024'te bu farkı kapatmak için sezon sonunu kullanabileceğini düşünüyor.
Red Bull'a sezon başından meydan okuma olasılıkları sorulduğunda Sainz, "Bence bu bizim gerçekçi hedefimiz olmalı. Evet. Bunu başarabilecek miyiz? Bunu sadece zaman gösterecek."
"Takımın bunun mümkün olduğunu düşünmesini istiyorum. Çünkü ben mümkün olduğuna inanıyorum. Ayrıca, McLaren bu adımları sezon boyunca atabildiyse, Ferrari'nin de bunu kış tatilinde yapabileceğinden son derece eminim." dedi.
McLaren, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki ilk iki yarışta puan alamadı ancak MCL60'ın aerodinamiğini değiştiren üç aşamalı güncellemenin ardından pilotları dokuz podyum elde etti. Ayrıca çaylak Oscar Piastri Katar sprint yarışını kazandı.
Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in yedi pole pozisyonu kazanmasının da gösterdiği gibi SF-23 sıralama turlarında güçlü olduğunu kanıtladığından, İspanyol pilot Ferrari'nin aracı çok yönlü hale getirmeye odaklanması gerektiğini düşünüyor.
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Tasarımcıların işleri tersine çevireceklerine olan inancının altını çizerek konuşan Sainz, "Bu ekibe güveniyorum. İşleri tersine çevirmek için sahip olduğumuz kapasiteye güveniyorum."
"Red Bull ile 0.3 saniye farkla pole pozisyonunda olduğumuz pistler var. Bu aracın gerçekten iyi olan çok özel bir yeteneği. Sadece onu çok yönlü hale getirmemiz gerekiyor." dedi.
Singapur galibi Sainz, 2024 aracının simülatörde, son hızı, frenlemesi ve kısa virajlardaki davranışıyla övdüğü selefine kıyasla farklı hissettirdiğini düşünüyor.
Ancak Ferrari'nin genel olarak daha büyük bir adım atmak için bu özellikleri feda etmekten korkmaması gerektiğini de söyleyen Sainz, "Otomobilin çok ama çok güçlü noktaları var. Ancak tüm yıl boyunca bir otomobile sahip olmak istiyorsak. Her yerde, özellikle de yarışta hızlı olduğumuzdan emin olmak için belki de bu özelliklerin bazılarından vazgeçmemiz gerektiğini hissediyorum."
"Bence yarışlarda bu araca ne yaptığımızı anlamaya gerçekten odaklanmamız gerekiyor." dedi.
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