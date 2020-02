Sainz: “McLaren geri dönüş yolunda”

İngiliz ekip, Honda ile geçirdiği üç zorlu yılın ardından 2018’de Renault motoruna geçti ve yeni üreticiyle ilk yılında istediği sonuçları almayı başaramadı.

Ancak 2019’da önemli bir adım attılar ve sezonu dördüncü sırada noktaladıkları gibi, 2012’den sonra ilk kez podyuma çıktılar.

Geçen yıl takımın tek podyumunu alan isim olan Carlos Sainz Jr, MCL35 aracının lansman töreninde konuştu.

“Yeni aracı çok beğendim. Yeni mat renk düzeni harika. Araç daha dar görünüyor. Umarım daha iyi olur.”

“Lando ile iyi bir ilişkimiz var, birlikte iyi çalışıyoruz. McLaren’daki herkes yeni aracı daha iyi hale getirmek için elinden geleni yaptı. Takım bu proje üzerinde çok çalıştı, her şeyin yolunda gittiğini hissediyorum. Bence gelişiyoruz. Geçen yıl olumlu bir ivme yakaladık ve bunu bu sezon devam ettirmek istiyoruz.”

“Geçen yıl podyuma bile çıktık ve bu, kariyerim ve benim için özel bir andı. Bildiğiniz gibi, bu podyum biraz garip şekilde geldi, ama yine de çok hoşuma gitti. Bu sonuç, sezonu bitirmek adına harikaydı.”

“Takımın tüm çalışanları, 78 kişinin tamamı podyuma çıktı. Anlayacağınız üzere, normal bir podyum töreni sırasında bunu yapmak mümkün olmazdı. Çok özel bir andı. McLaren'in harika bir takım ruhu var ve aynı şekilde devam etmek istiyoruz.”

“Benim için McLaren adına yarışmak büyük bir ayrıcalık. Her çarşamba mühendislerle çalışmak için fabrikaya geliyorum ve tarihi araçlar ile kupaların önünden geçtiğim her an gurur duyuyorum. Hayalim, bu koleksiyona birkaç kupa eklemek.”

“Öncelikle, geçen yıl bize verdikleri muazzam destekten ötürü taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu destek de dahil olmak üzere tüm olumlu dinamiklerden zaten bahsettim. McLaren geri dönüş yolunda. Bu yüzden her şeyden önce destekleri için taraftarlara teşekkür ediyorum ve bizimle daha fazla birlikte kalmalarını istiyorum. İlerlemeye devam etmek için çok çalışacağız, ancak onların desteğine de ihtiyacımız var.”

Alakalı video