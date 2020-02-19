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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren gelişti fakat diğer takımlar da gelişti"

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Sainz: "McLaren gelişti fakat diğer takımlar da gelişti"
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 18:56

Carlos Sainz, McLaren'ın geçen yıla kıyasla önemli bir adım attığını ancak tüm takımların aynı şeyi yaptığını söyledi.

Carlos Sainz, Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde piste çıktı ve MCL35'le gün boyunca 161 tur atarken, lider Lewis Hmailton'ın 0.7 saniye gerisinde altıncı sırada yer aldı.

Günün ardından konuşan Sainz, "Evet, ilk izlenimlerime bakarsam bugün 160 tur tamamlamak büyük bir başarı. Bu sabah büyük bir şevkle başladık ve çabucak planımıza göre gittik. Olumlu olan şey, planladığımız her turu atabilmemizdi. Temelde daha fazla tur atamadık çünkü daha fazla lastiğimiz kalmamıştı. Dayanıklılık açısından tek bir sorunumuz dahi yoktu. Bu da günü pit stop antrenmanları ve start denemeleri yaparak bitirdiğimiz anlamına geliyordu. Yani gerçekten çok, çok mutluyum ve araçla olan hislerim son derece olumluydu. Pitten çıkar çıkmaz kendimi rahat hissettim. Her şeyi çabuk şekilde test etmeye başladım."

"Piste çıkar çıkmaz kendimizi çok hızlı hissettik. Bir Formula 1 aracı her zaman hızlı hissettiriyor ancak şimdi 2020 aracının tarihteki en hızlı Formula 1 aracı olacağını düşünüyorum. Bu sabah zorlamaya başladığımda, çok az zorlamama rağmen rahatlıkla 1:18 yaptım ve 'ah, çok hızlı, belki de bir hazine bulduk' diye düşündüm. Ama sonra herkes 1:17-1:18'lere indi. Sadece ben değil, herkes çok hızlıydı. Pist iyiydi, rüzgar iyiydi, hatta sabah hiç rüzgar yoktu. Aracın bu kadar yol tutuşuna sahip olması, virajlarda bu denli hızlı olması ve bu denli geç fren yapabilmek hayret verici. Normalde tüm bunlar için her zaman pek çok tur gerekiyor."

"Açıkçası araç çok daha iyi hissettiriyor, ancak şartlar yarış şartlarına kıyasla daha iyi. Dediğim gibi örneğin rüzgar yok. Bildiğiniz gibi daha serin şartlar, son sektörde Pirelli lastiklerine çok fazla yardım ediyor. Araç hemen geçen yıla göre ileriye doğru iyi bir adım gibi hissettirdi. Geçen yıla göre belli dereceler yapmanın daha kolay olduğunu hissettim. Çok fazla çaba gerekmiyordu ve gün boyunca herhangi bir sorun ya da büyük bir denge sorunu yaşamadık. Ama sonrasında zaman tablosuna bakıyorsunuz ve herkes çok hızlı. Bu yüzden herkes geçen yıla göre gelişiyor. Hepimiz yeni güncellemeler, yeni araçlar ve yeni parçalar getirdik. Olumlu hissediyorum ama diğerlerinin kaydettiği ilerleme karşısında kendimi temkinli hissediyorum."

2019'daki zayıflıkların çözülüp çözülmediği sorusuna Sainz, "Bazı zayıflıkları çözdük, evet. Aracın bazı alanlarda daha pozitif olduğunu hissediyorum. Ama araçla ilgili temel şey geçen yıldan daha iyi şekilde geliştirmemize izin vermesi olacak. Şu anda çok temel bir aracımız var. Bugün pistte çok sayıda tur atmamıza izin verdi ve henüz performans konusunda çok endişem yok. Çünkü gelecekte birkaç yeni parçaya sahip olacağız ve umarım bu zayıf yönlerin bazılarını daha çözeceğiz. Ama bu araç zaten doğru yönde atılmış iyi bir adım."

"Ana hedefimiz bence dördüncülüğü korumak. Geçen yıldan daha iyi sonuçlar almak neredeyse imkansız. Sürücüler şampiyonasında altıncıydık ve takımlar şampiyonasını bitirdik. Bence geçen yıla göre daha iyi sonuçlar almak çok zor. Ama gelişebileceğimizden ve büyük takımlara yaklaşabileceğimizden eminim. Analiz yapmak ve nerede olduğumuzu görmek için yeterli zamanımız var. Ama evet, ön bölüme daha yakın olmak istiyoruz."

"McLaren gibi bir takımda her zaman iyi bir sonuç alam baskısı oluyor. McLaren, Formula 1 tarihinin en iyi takımlarından birisi ve dördüncülük-beşincilik takımın olmak istediği yer değil. Ama McLaren, kendimiz için belirlediğimiz bu yeni proje için çok erken bir noktada olduğumuzu biliyor. En üst pozisyonlar için savaşmanın orta-uzun vadeli bir hedef olduğunu biliyorum."

"Bilemiyorum, şu anda bir şey söylemek zor. Daha küçük takımlardan bazılarının daha büyük takımlardan çokça yardım aldığını biliyoruz. Bu yüzden buraya geçen yılki Red Bull'a veya geçen yılki Mercedes'e çok benzeyen bir araçla gelirlerse, McLaren için büyük bir adım atmak zor olacak. Yani diğerlerinin ne yaptığına bakamayız, bizim neler yapabileceğimize bakabiliriz. Şu anda sadece kendimize odaklanıyoruz. Attığımız adımları atmaya devam edebiliriz. Tur atıyoruz, geçen yıla kıyasla daha iyi bir adım attığımızı hissediyoruz ve gelişebileceğimiz alanlar buluyoruz. Şu anda yapabileceğimiz tek şey bu. Diğerlerinin ne yaptığını düşünemiyoruz." yanıtını verdi.

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Carlos Sainz, McLaren MCL35 in the garage

Carlos Sainz, McLaren MCL35 in the garage
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren

Carlos Sainz, McLaren
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren

Carlos Sainz, McLaren
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
17/28

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
18/28

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, McLaren MCL35

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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Carlos Sainz, McLaren MCL35

Carlos Sainz, McLaren MCL35
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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