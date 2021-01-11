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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren F1'de kayda değer bir güç olabilir"

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Sainz: "McLaren F1'de kayda değer bir güç olabilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Carlos Sainz Jr. McLaren’ın Formula 1’de “kayda değer bir güç” olacağını ve 2022 regülasyonları geldiği gibi yüksek performans göstereceklerini söyledi.

Sainz geçtiğimiz ay Abu Dhabi’deki sezon finalinde McLaren için yarıştığı 2 yılın sonuna geldi ve 2021 sezonu için Ferrari koltuğuna geçmiş oldu.

Sainz McLaren’a geldikten sonra İngiliz takım üreticiler şampiyonasında 6.lıktan 3.lüğe yükseldi ve İspanyol pilot, kariyerinin ilk podyumunu F1’deki ilk yarışından 5.5 yıl sonra 2019 Brezilya GP’sinde McLaren’la birlikte aldı.

Hem Sainz hem de Lando Norris geçtiğimiz sene podyum gördüler. Takım da 2021’de Mercedes güç ünitesine geçiş için hazırlanırken, Aralık ayında ABD’li bir yatırım ortaklığından yatırım alarak yeni bir rüzgar tüneli için hazırlıklara başladı.

Sainz, McLaren’la 2018’de sezon sonu testlerindeki ilk sürüşünden 2020’de sezon finalindeki son sürüşüne kadar takımın kat ettiği ilerlemenin kayda değer olduğunu ve ileride tekrardan ön sıralarda yarışacak bir takım olabileceklerini söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Sainz, “Bu takımın, 2018 sonunda Abu Dhabi’deki testlerden itibaren çok, çok, çok ilerleme kat ettiğini düşünüyorum.”

“Buradaki ekip olabilecek en iyisi. Fakat araç performansı yönünden henüz gidilecek uzun bir yolları var. Halen Mercedes’e karşı tur başına 1 saniye zaman kaybediyoruz.”

“Ama aynı zamanda takım 2022’deki büyük regülasyon değişikliklerine de iyi hazırlanıyor ve takımın kurallar geldiği gibi yüksek performans göstereceğini düşünüyorum.”

“Takımın çok daha spesifik ve oturaklı bir yapısı olacak. Buradaki insanların da daha kurulmuş bir düzeninin olacağını düşünüyorum.”

“Bence gelecekte kayda değer bir güç olacaklar.” dedi.

Sainz takımla son yarışında Norris’in hemen arkasından 6.lığı alarak McLaren’ın üreticiler şampiyonasını 3. sırada tamamlamasına katkıda bulundu.

İki pilot da McLaren’da birlikte çalışırken yakın bir arkadaşlık kurarak bu samimi atmosferin McLaren’da daha büyük bir kitleye de yayılmasını sağladı.

Sainz, McLaren’a geldiğinde takımın büyük beklentiler içinde olmamasının güzel bir atmosfer yakalanmasına ve kendisini evinde gibi hissetmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Sainz, “2018’de sıfırdan başladık, bu yüzden herhangi bir beklenti yoktu ve kimse kimseye kızgın değildi.”

“Lando ve ben de çok iyi anlaştık, aynı zamanda takımla çalışırken de kendimi hemen evimde gibi hissettim. Oradaki ekip çok motiveydi ve McLaren’ın bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorlardı.”

“Takımın gerçekten ilerleme kat etmesini istiyorlardı. Herkes tüm çabalarını bir araya getirdi ve o momentum bizi ilk yıldan ikincisine taşıdı.”

“Son 2 yılda bizimki gibi yukarıya doğru giden bir grafiğiniz olduğunda, momentum sürekli arttığında, ilişkilere git gide daha iyi olduğunda ve takım gelişmeye devam ettiğinde her şey daha kolay oluyor.”

“Bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Kesinlikle kariyerim boyunca yanımda taşıyacağım bir anı olacak.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar McLaren
Editör Luke Smith

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