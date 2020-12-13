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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren beni daha iyi bir pilot haline getirdi"

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Sainz: "McLaren beni daha iyi bir pilot haline getirdi"

Carlos Sainz, McLaren'la katıldığı son yarışın ardından kendisini çok daha iyi bir pilot gibi hissettiğini söyledi.

Carlos Sainz ve McLaren’in hikayesi başarılı bir şekilde bugün sona ermiş oldu.  İki sürücüsünün puanları sayesinde McLaren sezonu 3. olarak tamamladı. 

Takımla son yarışını 6. olarak tamamlayan Sainz, “Bugün tüm takım için çok güzel bir gündü. Hepimize tebrikler çünkü çok zor bir yılı atlatmış olduk. Bugün yarış biraz sıkıcı olsa da güvenlik aracının girmesi ne olacağına dair soru işaretleri yarattı.” 

Gelecek sezon kariyerine Ferrari çatısı altında devam edeceği için Sainz’in iki yıldır birlikte olduğu McLaren’la hikayesi bitiyor.

Onun daha iyi bir pilot olmasına yardımcı olan herkese minnettar olan İspanyol pilot: “Bir yarışçı olarak olgunlaştığımı ve yarıştan yarışa geliştiğimi hissediyorum. Tam olarak arkamda olan bir takım buldum. Bana bir sporcunun isteyeceği her şey, ihtiyacı olan tüm koşullar sağlandı. Bu F1 sürücüsünün tüm baskılarla başa çıkmasına yardım eder.” 

“Bu takıma ve bana başından beri inanan Zak Brown’a minnettarım. Sezonun son 6-7 yarışı ne kadar ilerleme gösterdiğimizin örneği oldu. Sezon başında problemler nedeniyle böyle olmasa da şu son dilimde her zaman ilk 7’deydik. Bu sonuçtan çok memnunuz.” 

Pit çıkışı düzlüğündeki yavaşlığı için FIA tarafından inceleme altında olan Sainz bundan korkmadığını söyledi: “Bir sorun olacağını zannetmiyorum çünkü önümde çok fazla yer bırakmak istemedim. Eğer Norris’in arkasına gelseydim arkamdaki Redbull’la trafiğe sebep olurdum ki kimde bundan memnun olmazdı.” 

“Çok yavaş sürmedim. Güvenli bir tekerlek değişimi için ne yapmam gerektiğini biliyordum. Norris pitten çıktığı gibi ben geldim. Bir sorun olacağını düşünmüyorum.” 

İspanyol pilot demecini şu sözlerle noktaladı: “Seneye kırmızı renklerde buluşacağız ve bunu dört gözle bekliyorum.” 

Çeviri: Zeynep Temel

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