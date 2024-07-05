Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sainz, ikinci antrenman seansında sırasıyla beşinci ve sekizinci sıraları elde ettiler.

Seans sonrasında konuşan Sainz, takımın bu hafta sonu için antrenman seanslarını 'test' olarak kullandığını ifade etti.

"Bu hafta sonu aracı geliştirmek için bir şeyler test ediyoruz."

"Bazı testler doğru yönde ilerleyecek, bazıları ise ilerlemeyecek ama henüz cuma günündeyiz ve bu yüzden olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz."

Sainz, SF-24 aracındaki güncellemeleri anlamak için takımın çaba sarf ettiğini söylese de, bu hafta sonu McLaren'in yine İtalyan takımından önde olmasını beklediğini ekledi.

İspanyol pilot, "McLaren kesinlikle bir adım önde gibi görünüyor."

"Son birkaç hafta sonunda McLaren bizden bir ya da iki adım öndeydi ve bu hafta sonu da öyle olduğunu hissediyorum."

"Açıkçası bu paketi anlamak ve onu nasıl daha hızlı hale getirebileceğimizi anlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama McLaren ayrı bir ligde." dedi.