Sainz: "Max'i yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk viraja gelirken 2. sıradan başlayan Charles Leclerc ile mücadele etti. O esnada 3. sıradan başlayan Sainz, ilk virajda dışarıdan Leclerc'i geçip, 2. viraja gelirken Verstappen'i zorladı.

Ancak virajdan çıkışın ardından Leclerc, Sainz'ın geçerek yeniden ikinci sırayı ele geçirdi.

Leclerc ve Sainz, ilk turun ardından Verstappen'den koparken ilerleyen turlarda ikili arasında yine mücadele oldu ancak önde kalmayı başaran isim Leclerc oldu.

Sprint'in ardından konuşan Sainz, "İyi bir start aldım. Başlangıçta önce Max ile 3. viraja girerken ve yine Charles ile 3. virajda, daha sonra yine mücadelemiz oldu. Bu iyi bir şeydi. İyi eğlendik. Olması gerektiği gibi, iyi bir yarış oldu."

"Ancak evet, sonrasında Charles'ın arkasında muhtemelen lastikleri aşırı ısıttım. Bu yüzden yarışı tamamlayabilmek için yavaşlamak zorunda kaldım." dedi.

Max'i yenebilmek için Leclerc'le birlikte çalışıp çalışmayacakları sorulduğunda ise Sainz, "Göreceğiz. Öncelikle performansımızı biraz geliştirmemiz lazım çünkü o, yarışın başında çok, çok güçlü göründü. Sonradan az az da olsa onun performansına ayak uydurmaya başladık."

"Yarış daha uzun olacak ve farklı tür lastikleri kullanacağız. Bu yüzden her şey olabilir. Önemli olan ikimizin de mücadelede olması olacak. Max'i yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.