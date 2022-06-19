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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Sainz: "Max'i geçmek için her şeyi denedim ancak yeteri kadar hızlı değildik"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, ikinci sırada tamamladığı Kanada GP'de yarışın lideri Max Verstappen'i geçmek için her şeyi yaptığını ancak onu geçmeye yetecek kadar performans avantajlarının olmadığını söyledi.

Abdullah Çelik
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Sainz: "Max'i geçmek için her şeyi denedim ancak yeteri kadar hızlı değildik"
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3. sıradan yarışa başlayan Sainz, startta yerini korumasının ardından çok geçmeden Fernando Alonso'yu geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Yarış lideri Verstappen'in yarışın henüz başında sanal güvenlik aracı altında pite gelmesinin ardından ilk sıraya yükselen Sainz, pite geldikten sonra yeniden ikinci sıradaydı. Sainz, son pit stopunu Yuki Tsunoda'nın kazası sonrasında piste giren güvenlik aracı altında yaparak büyük avantaj kazandı ve bu sayede Verstappen ile farkı kapatmış oldu.

Güvenlik aracından sonra 15 turluk bir yarış yapıldı. Sainz, bu bölümde Verstappen'i çok fazla zorladı ve fark bir ara 0.3 sn'nin altına kadar indi ancak Ferrari pilotu Red Bull pilotunu geçebilecek fırsatı bulamadı ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Yarışın hemen ardından yapılan röportajda Sainz, "Tam gaz zorladım. Frenlemede duvarla aramda neredeyse hiç boşluk kalmıyordu. Bataryada her şeyi zorluyordum. Max'i geçmek için her şeyi denedim. Ancak bugün, ona U virajda yeteri kadar yaklaşıp ardından şikan öncesinde çizginin dışına zorlayabilecek performansa sahip değildik. Pozitif olan şey bugün daha hızlıydık, tüm yarış boyunca daha hızlıydık. Sadece burada geçiş yapabilmek için biraz daha fazlasına ihtiyacımız vardı." 

"Özellikle yarış performansımızdan ve tüm yarış boyunca Max'e baskı kurabilmemizden mutluydum. Pit stop zamanlamaları doğruydu. Dürüst olmalıyım ki her şeyi denedik ve bugün kazanmaya çok, çok yaklaştık. Bu yüzden olumlu yönlerine bakıp gelecek yarışta denemeye devam edeceğim." dedi.

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