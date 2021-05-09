Sainz: "Masanın üzerinde bazı puanlar bıraktık"

İspanyol pilot, yarışa altıncı sıradan başladı ve ilk turda hem McLaren pilotu Daniel Ricciardo hem de Red Bull pilotu Sergio Perez'e geçildi.

Sonrasında uzun bir süre yarışı sekizini sırada götüren Sainz, çift pit stop stratejisi uyguladı ve damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Yarışın ardından konuşan Sainz, bu hafta sonu net şekilde üçüncü en iyi takım olduklarını hissettiğini, ancak sonucun bunu yansıtmamasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Sainz, "Dürüst olmak gerekirse bugünden pek de memnun değilim."

"Aracımız, bugün aldığımız sonuçtan daha iyi bir tempoya sahipti. Bugün, bu yıl ilk kez orta grubun en hızlı aracına sahipmişiz gibi hissettim. Fakat kötü bir ilk tur geçirdim. Maalesef bir yere gidemezdim, ilk virajda sıkışıp kaldım ve bir yere gidemedim."

"Sanırım başlangıçta pozisyon kaybetmemek için neyi daha iyi yapabileceğimizi analiz etmem gerekiyor. Çünkü yarı boyunca, startta kaybettiğimiz pozisyonlarımızı telafi etmeye çalışıyorduk."

"Burada geçişte yapmak hakikaten çok zordu. Mümkündü ama çok, çok zordu."

"Yine de iyi bir strateji uyguladık ve iyi bir çift pit stop stratejisi seçtik. Yedinciliği almayı başardık fakat bugün masanın üzerinde bazı puanlar bıraktığımı hissediyorum." dedi.

Sainz, sonuçtan memnun olmasa da bir kez daha araç hakkında çok şey öğrendiğini söyledi.

"Kesinlikle çok şey öğrendik. Belli bir öğrenme sürecinden geçiyorum ve aslında her seferinde daha da iyi oluyorum. Bugün yarışta güçlü olduğumu hissettim, hemen hemen tüm yarışta güçlüydüm."

"Fakat tüm yarış boyunca trafikte kaldım ve neredeyse hiç temiz havada gidemedim. Eğer önüm açık olsaydı kim bilir yarışım nasıl gidecekti."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images