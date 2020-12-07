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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Yapabileceğim her şeyi yaptım"

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Sainz: "Yapabileceğim her şeyi yaptım"
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Gelecek sezon Ferrari yolcusu olan Carlos Sainz, McLaren'la son yarışlarında da hem Cumartesi hem Pazar günü çok başarılı performanslar göstermeye devam ediyor. İspanyol pilot başarılı bir sürüşün ardından, Sakhir GP'sinde 4. sırada kalmasına rağmen elinden geleni yaptığı düşüncesinde.

Yarışta Sanal Güvenlik Aracı periyodu olunca başta McLaren olmak üzere birçok takımın stratejisi bozuldu. Bu konuya değinen Sainz: "Bilmiyorum, her şeyi sakince analiz etmeniz gerekiyor. Benim açımdan bugün yapabileceğim her şeyi yaptım, masada hiçbir şey bırakmadım, bunlar yarış koşulları ve diğer araçlar pitstoplarının ve Sanal Güvenlik Aracı’nın zamanlamasında daha şanslıydılar. "

"Bizden çok daha hızlı olan diğer araçlar da vardı, Checo ve takım arkadaşı gibi, son sıraya düştü ama en son bizim 10 saniye önümüzdeydi."

"Daha yeni lastiklerin üstünde olmamıza rağmen bütün bunlar olduğuna göre bu hafta sonunun belki de bizim hafta sonumuz olmadığı açıktır."

"Hız eksikliğimiz ve Sanal Güvenlik Aracı’ndaki belki biraz kötü şansımıza rağmen Racing Point’e yapışık şekilde 4. Sırada bitirdik. Tuhaf bir yarıştı, Mercedes’in arkasında takılı kalmamın da faydası olmadı, ama işte böyle oldu."

"Onu geçmekte zorlandım, neden bilmiyorum... pit stopta lastiklerle bir sorun yaşamış olmalı çünkü önündekileri geçemediği çok nadir çünkü bir McLaren hata yapmadıkları sürece bir Mercedes’i tabii ki geçemez."

Kalkışını ve ilk turu da değerlendiren pilot: "En iyi kalkışım da değildi. 4. virajda çok kaos olacağını biliyordum çünkü çok arka rüzgar var ve geç frenleyenlerin diğer birçok kişiyi saf dışı bırakacağını biliyordum, çünkü 30 km/h’a kadar ani rüzgarlar vardı. "

"Acele etmeye zorlanan ve çok geç frenleyerek diğerlerini saf dışı bırakan birkaç kişi oldu. Bu sefer muhafazakar olmamın faydası oldu."

"Çok gergin değilim, gerçekten. Bu kadar iyi bir yarış çıkardığınızda şikayet edemezsiniz. Masada hiçbir şey bırakmadım, sakin ve mutluyum."

"Diğerleri, Ocon ve Stroll bugün biraz daha şanslıydılar ve Perez, bence geçirdiği çok güzel sene ve sahip olduğu araçla bunu hak ediyor. Endişeli bile değilim." diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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