Sainz: "Márquez, F1'e geçse tıpkı Senna gibi olur"

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Ölümünden 28 yıl sonra bile Senna, Formula 1'in en önemli ve en sevilen pilotlarından biri olmaya devam ediyor. Senna özellikle 'yüksek risk, yüksek kazanç' stratejisiyle biliniyordu.

Birçok kişi Senna'nın sürüş stilini benimsemiş olsa da, -özellikle Daniel Ricciardo Red Bull günlerinde yaptığı geç frenlemelerle tanınıyordu- hiç kimse Brezilyalı'nın tarzını tam anlamıyla yakalayamadı.

Sainz, Senna'ya Formula 1 dışından birinin çok benzediğine inanıyor.

Sainz, İspanyol arkadaşı Márquez ile yapılan ortak bir röportajda; MotoGP sürücüsünün Formula 1'de yarışması halinde Senna gibi olacağından hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Motorsport.com'un İspanyol edisyonuna verdiği röportajda Sainz, “Márquez, Formula 1'de Senna gibi olurdu. Bundan hiç şüphem yok."

“Marc, Senna'nın yüksek hızlı Grand Prix'lerde yaptığı gibi; imkansız şeyler yaptığını gördüğüm tek kişi." dedi.

Márquez de Sainz'i geçmişte MotoGP'de yarışan bazı ünlü isimlerle kıyasladı: “Açıkçası iki sürücü arasında tereddüt ediyorum: Örneğin Carlos ve Pecco Bagnaia'nın kariyerleri arasında bir paralellik kurulabilir, çünkü ikisi de kariyerlerinde yavaşça parladı ve ikisi de şimdi zirveye daha yakın."

"Alex Crivillé ile de benzerlik kurabiliriz, ancak onun aksine Sainz birkaç şampiyonluk kazanacaktır."