Sainz: "Maranello'ya her zamankinden daha sık gidiyorum"

Sezon başında Ferrari'nin, Red Bull'un ardındaki ikinci takım olabileceği düşünülüyordu. Ancak takım, yarış temposu sorunu ve yarış dışı kalmalar sebebiyle şu anda şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor.

İtalyan takımının bu sezonki tek podyumu Charles Leclerc'in Bakü'de elde ettiği üçüncülük.

Sainz, araçtaki temel sorunlar hakkında şu yorumlarda bulundu: "Analizlerimize bakarsak şu anda yarış temposundan yoksunuz."

"Lastikler üzerinde daha nazik ama aynı zamanda aero bakımından daha tutarlı olan ve yarış boyunca aracın limitlerini zorlayabileceğimiz bir araç tasarlamalıyız."

"Her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve farklı şeyler deniyoruz; neredeyse her hafta sonu yeni fikirlerimiz ve yeni parçalarımız var. Yani evet, her şeyi denediğimiz için hata yapamayız ve eminim ki bu sorunu çözeceğiz."

"Maranello'ya her zamankinden daha sık gidiyorum, yarışlar arasında orada her zamankinden daha fazla zaman geçiriyorum. Ekibin aynı yönde ilerlemesini ve motive olmasını sağlamaya çalışıyorum ve iyi şeylerin geldiğini ve morallerin iyi olduğunu görüyorum. Sadece şu an pistte bir sonuç elde edemiyoruz."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu sezon Ferrari, aracında pek çok değişiklik yaptı. En son ise İspanya Grand Prix'sine büyük bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme yeni bir taban ve fren kanallarının yanı sıra daha Red Bull tarzı bir sidepod tasarımı da içeriyordu.

Güncellemeler hakkında Sainz, "Aracı anlama ve öğrenme konusunda önemli adımlar attığımızı hissediyorum ve bunları burada bir araya getirmeye çalışacağız."

"Olmazsa da denemeye devam edeceğiz. Durumu ve hissiyatı düzeltmek için enerji dolu bir fabrika görüyorum."

"Barselona muhtemelen bu paketi getirmek için olabilecek en kötü yerdi çünkü şu ana kadarki en zor yarış olacaktı. Yine de bu paket Barselona'da da işe yaradı diyebiliriz. Sadece pist, paketin çok iyi olmadığını bildiğimiz yüksek hızlı virajlarla doluydu ve aynı zamanda lastik aşınması açısından zorlu bir pistti. Sadece aşınmayla değil, yarış temposuyla da mücadele ettik."

"Bu yüzden belki herkes için ve bizim için de biraz şok edici oldu ama yeni parçalarınız olduğunda onları getirmeniz ve denemeniz gerekir; umarım Kanada'da daha iyi çalışırlar."