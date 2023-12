Sainz: "Madrid ve Barselona arasından tercihim yok, önemli olan İspanya GP'nin yapılması"

Formula 1, arka planda Madrid yarışı için görüşmeler gerçekleştiriyor ve projede mutlu sonun yakın olduğu yönünde iddialar var.

Böyle bir durumda Madrid, Barselona'nın yerini alarak İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak.

Marca da İspanyol Carlos Sainz Jr'a yarışın Barselona mı yoksa Madrid'de mi yapılmasını istediğini sordu.

İspanya Grand Prix'si'nin nerede yapılmasını istediği sorusuna Sainz, "Benim için en önemli şey İspanya Grand Prix'sinin gerçekleşmesi."

"Madrid ya da Barselona arasında tercih yapmıyorum ama yarışın iyi geçmesini ve Meksika, Singapur ya da Avustralya kadar ikonik bir etkinlik haline gelmesini istiyorum."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Flags from Spain and Asturias underneath an Aston Martin banner