Sainz: "Madrid ve Barselona arasından tercihim yok, önemli olan İspanya GP'nin yapılması"

Formula 1, arka planda Madrid yarışı için görüşmeler gerçekleştiriyor ve projede mutlu sonun yakın olduğu yönünde iddialar var.

Böyle bir durumda Madrid, Barselona'nın yerini alarak İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak.

Marca da İspanyol Carlos Sainz Jr'a yarışın Barselona mı yoksa Madrid'de mi yapılmasını istediğini sordu.

İspanya Grand Prix'si'nin nerede yapılmasını istediği sorusuna Sainz, "Benim için en önemli şey İspanya Grand Prix'sinin gerçekleşmesi."

"Madrid ya da Barselona arasında tercih yapmıyorum ama yarışın iyi geçmesini ve Meksika, Singapur ya da Avustralya kadar ikonik bir etkinlik haline gelmesini istiyorum."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Flags from Spain and Asturias underneath an Aston Martin banner

"Bir Madridli olarak yarışı şehrimizde görmeyi çok isterim ama önceliğimin İspanya olduğunu söylemem lazım." cevabını verdi.

Sainz, 24 yarışlık takvimle problemi olmadığını ancak değişmesi gereken şeyler olduğunu da ekledi.

"24 yarışlık bir takvime uyum sağlamak zorundayız."

"Yarışlara katılmaktan mutluyum ama mühendisler ve mekanikerler için böyle bir program çok zor."

"Sezon boyunca enerji tasarrufu yapmamız, sezon öncesi hazırlıklarını değiştirmemiz, dinlenme günlerini dağıtmamız gerekiyor."

"Las Vegas'taki yarışı problem değil ama orada, program, etkinliklerin yoğunluğu ve basın çalışmaları nedeniyle kendimizi birer kukla gibi hissettik."

"Açıkçası bunun değişmesi gerekiyor."