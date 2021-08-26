Sainz, Macaristan'da podyuma çıktığını yemekteyken öğrenmiş

Carlos Sainz, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta Lewis Hamilton'a geçilmekten kurtulamamış ve dördüncü olmuştu.

Ancak Sebastian Vettel'in aracında yeterli yakıt olmadığı için FIA, Alman pilotu yarıştan birkaç saat sonra diskalifiye etti.

Bu da üçüncülük kupasının artık Sainz'a gittiği anlamına geliyordu. Fakat İspanyol pilot, kariyerinde ikinci kez podyuma çıkmadan, podyum kupasını almış oldu.

Macaristan'da bir kez daha podyuma çıkamadığı bir podyum almasıyla ilgili Sainz, "Kazandığım podyumların dörtte ikisi böyle, evet! Bu oldukça garip bir şey ama sonunda bizim için iyi bir haber."

"Kendim, takım ve McLaren'a karşı verdiğim şampiyonluk savaşı için iyi bir haber. Bence yarış eğlenceliydi ama aynı zamanda zordu. Şimdi sanki bu yarışın üzerinden yıllar geçmiş gibi geliyor, orada neler olduğunu hatırlamıyorum. Uzun bir yaz tatiline girmeden önce bize iyi bir his verdi. Şimdi geri dönmek güzel."

"Podyumu, pazar akşamı çocuklarla dışarı çıkarak kutladım. Aslında podyuma çıktığımı öğrendiğimde, akşam yemeğinin ortasındaydım. Sonra bir şişe şampanya istedik ve podyumu kutladık. Çok garip bir histi." dedi.

İspanyol pilot, yaz arasının ardından kendisini iyi hissettiğini de ekledi.

"Yaz arasından sonra kendimi yenilenmiş ve hazır hissediyorum. Takvimin nasıl olacağını tam olarak bilememek ve her hafta sonu değişen şeylerin olduğunu görmek biraz garip. Fakat bence artık bu tür bir sezona alıştık ve sezonun kalan kısmına elimizden geldiğince hazır olmaya çalışacağız. Takım için pozitif bir noktada araya girdik. Hâlâ ayaklarımızın yere basması gerekiyor ve yılın ikici yarısında elimizdeki şeylerle, aracı geliştirmeye devam etmeliyiz."