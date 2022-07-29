Sainz: "Macaristan'da kesinlikle galibiyet için savaşacağız"

Haberi dinle

Bu hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yapacak Macaristan'ın büyük oranda Ferrari'ye uyması bekleniyor çünkü pist, yapı itibariyle F1-75'e epey uygun.

Perşembe günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sainz, "Sanırım bu yıl gittiğimiz her pistte galibiyet şansımız vardı. Bu yıl aracın rekabet seviyesi kesinlikle bir problem değil. Gittiğimiz her yerde rekabetçiyiz."

"Bazen yarış temposunda veya sıralama turlarında Red Bull'un biraz daha hızlı olduğu doğru. Diğerlerinde biz daha hızlıydık ve gerçekten güzel bir savaş veriyoruz. Fakat her hafta sonuna kazanabileceğimizi düşünerek giriyorum ve bu da onlardan sadece biri. Yani hedef aynı."

"Bu hafta sonunu temiz geçirmeye ihtiyacımız var. Fakat herkesin temiz hafta sonuna ihtiyacı var. Hepimiz iyi hafta sonları geçirmek için çabalıyoruz ve temiz hafta sonları geçirmek, insanların düşündüğünden daha zor bir şey."

"Çok rekabetçi bir aracımız var. Tabii ki dayanıklılık da dahil olmak üzere düzeltmemiz gereken bazı zayıf yönlerimiz var. Fakat önümüzde uzun bir yıl var. Yaklaşık 9-10 yarışa daha gideceğiz. Bu yıl şimdiye kadar olanlara bakarsak, her yarışta her şey olabilir."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: FIA Pool

"Herkes bu yıl inişler ve çıkışlar yaşadı. İlk dört tutarlı görünebilir ancak her hafta sonu sonuçlar beklediğiniz gibi olmuyor dedi.

Sainz, Macaristan özelindeki soruya, "Bu hafta sonu galibiyet için savaşacağımıza ve hem Avusturya hem de Fransa'da yaptığımız gibi sağlam bir hafta sonu geliştirebileceğimize eminiz."

"Elbette sonunu getirmelisiniz ancak bu başka bir konu. Son yarışlar bizim için çok karmaşıktı. Çok rekabetçi olmak önemli ancak kazanmak adına her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor ve bu da Formula 1'in karmaşık tarafı."

"Fakat hedef bunu gerçekleştirmek. Her yarışta kendimi araçta daha rahat hissediyorum. Bence yarış hızımız hem Fransa hem de Avusturya'da iyiydi. Fransa'daki sıralama, özellikle Q2 performansımız çok iyiydi. Sanırım elimizde gerekli malzemeler var. Sadece her şeyi bir aya getirmemiz ve mutlu sona ulaşmamız gerekiyor. Göreceğiz." cevabını verdi.

Sainz puan farkının 60'ın üzerine çıktığı göz önüne alındığında sadece kazanmalarının yetmeyebileceğini de söyledi.

"Bence Ferrari olarak yapmamız gereken şey açık, bu yarışları kazanmalıyız. Max de elbette bunları kazanmak istiyor çünkü 25 puanı almak şampiyonada büyük fark yaratıyor. Ancak daha olabilecek bir sürü şey var. Bence iki takım arasında her zaman büyük bir savaş oluyor, ki yıl sonuna kadar böyle devam edeceğine eminim."

"Belki bir noktada Red Bull'un dayanıklılık sorunları yaşamasına veya yarış dışı kalmasına ihtiyacımız olduğu ortada ancak bunlar olmasa bile istatistiksel anlamda şampiyonluk mümkünse pes edemezsiniz. Bence bu spordaki bir numaralı kural budur: İmkansız oluncaya dek inanmaya devam etmeli ve elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Kendinizi bu savaşın içerisinde tutmaya çalışmalısınız. İstatistiksel anlamda şansınız bitene kadar bunu yapmalısınız."

"İşte o ana kadar çabalamaya ve takım olarak gelişmeye devam edeceğiz çünkü bu yıl öğreneceğimiz her şey birkaç yıl içerisinde faydalı olabilir."