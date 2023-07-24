Sainz: "Macaristan'da daha iyi olmayı bekliyorduk"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Macaristan'da yavaş kalmalarından memnun değil.
İtalyan ekibin yüksek hızlı virajların olmadığı Macaristan'da daha güçlü olabileceği yönünde görüşler vardı fakat sonunda en hızlı dördüncü takım oldular.
Yarışı sekizinci sırada tamamlayarak bu yılki en kötü sonuçlarından birisini alan Sainz, yarıştan maksimumu çıkardığına inanıyor.
İspanyol pilot şöyle konuştu: "Harika başladım, ilk turda beş sıra kazandım, yumuşak lastikle iyi bir ilk bölüm geçirdim ve lastikleri daha uzun süre dayandırdım. Fakat sert lastiklere geçince arka lastikleri aşınması arttı ve öndekilerle mücadele edecek hızımız yoktu."
"Yarış öncesinde hepimizin beklentisi bu pistin bize uyması yönündeydi ancak bunun böyle olmadığı açık."
"Nedenini anlamalı ve Spa'da belki biraz daha farklı bir felsefeyle daha iyi olup olamayacağımızı görmeliyiz."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bugün daha iyi bir sonuç almak neredeyse imkansızdı. Bence tam olarak potansiyelimizin olduğu yerde bitirdik. Yedinci ve sekizinci olduk, Silverstone'da da durum aynıydı."
"Rakiplerimizin gelişim konusunda ilerleme kaydettiğini anlamalıyız."
"McLaren ve Mercedes bizden daha hızlıydı. Bu daha önce de gördüğümüz bir şey. Özellikle sert lastikleri takıp, uzun bir bölüm atmaya çalışınca çok zorlanıyoruz."
Araçta nelerin gelişebileceği sorusuna Sainz, "Bu yılki aracı iyi geliştiriyor olsak da, istediğimiz kadar hızlı düzeltemediğimiz bazı yönler var."
"Bu pistte daha uzun virajlar olduğu için sıcak hava şartlarındaki yarış temposunda denge sorunları daha fazla ortaya çıkıyor. Lastik aşınması da artıyor."
"Dediğim gibi, Macaristan pistinden daha fazlasını bekliyorduk. Gelecekte daha fazlasını başarmak için çok çalışmalıyız." cevabını verdi.
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