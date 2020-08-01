Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"

İspanyol pilot, sıralama seansının ardından şunları söyledi: "Takım olarak çok ilginç seans geçirdik, ancak şurası kesin ki Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz. Araç özellikle bu rüzgar yönünde, bazı virajlarda daha çok yol tutuşu elde etmemize yardımcı oldu."

"Benim açımdan ise üçüncü sıralama seansında, uzun düzlüklere çıktığım sırada iyi çekiş yakalayamadım ve bu sebeple düzlüklerde çok zaman kaybettim. Ancak genel olarak araçtan gayet memnunum."

Silverstone'un rüzgarlı yapısı, İngiltere'deki pistin zorlu koşullarını gittikçe artırmakta. Sainz, rüzgarın etkisi ile beraber araç kontrolünün zorlaştığını söyledi.

"Aracı rüzgarda sürmek çok zordu, özellikle bu sene Maggotts ve Becketts virajlarında, orta hızla bile gitmek çok zor. Bazı virajlarda rüzgarın, araç önündeki dengesi çok iyi hissettiriyor, ancak bazı virajlarda da kontrol o kadar zor oluyor ki apeksi yakalamak imkansız oluyor."

"Burada iyi bir turu bir araya getirmek çok zor. Ancak aynı zamanda bu sebeple tur atmak her şeyi daha eğlenceli ve zorlayıcı yapıyor."

Sainz, takım arkadaşı Lando Norris ile olan ilişkisinin de takım için iyi bir etkisi olduğuna inandığını söyledi: "Lando ile olan ilişkimiz, takımın gücünü ortaya çıkartıyor ve pist üzerinde her zaman birbirimize yakın olmamız bize çok büyük bir fayda sağlıyor."

"Birbirimizle iyi bir eşleşme yakaladık, her seansta aracın benzer tarafları hakkında şikayet ediyoruz ve ikimiz de takımın doğru yöne gittiğinden emin olmak istiyoruz. Bu da çok karmaşık bir durum çünkü ikimiz de inanılmaz rekabetçiyiz. Ancak aynı zamanda birbirimizi bütünlüyoruz."