Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
16 Saat
:
02 Dakika
:
18 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 20:50

McLaren pilotu Carlos Sainz, aracın performansının Macaristan'a göre daha iyi olmasına rağmen, Silverstone'un yüksek hızlı virajlı bölgesinde kontrolün oldukça zor olduğunu söyledi.

İspanyol pilot, sıralama seansının ardından şunları söyledi: "Takım olarak çok ilginç seans geçirdik, ancak şurası kesin ki Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz. Araç özellikle bu rüzgar yönünde, bazı virajlarda daha çok yol tutuşu elde etmemize yardımcı oldu."

"Benim açımdan ise üçüncü sıralama seansında, uzun düzlüklere çıktığım sırada iyi çekiş yakalayamadım ve bu sebeple düzlüklerde çok zaman kaybettim. Ancak genel olarak araçtan gayet memnunum."

Silverstone'un rüzgarlı yapısı, İngiltere'deki pistin zorlu koşullarını gittikçe artırmakta. Sainz, rüzgarın etkisi ile beraber araç kontrolünün zorlaştığını söyledi.

"Aracı rüzgarda sürmek çok zordu, özellikle bu sene Maggotts ve Becketts virajlarında, orta hızla bile gitmek çok zor. Bazı virajlarda rüzgarın, araç önündeki dengesi çok iyi hissettiriyor, ancak bazı virajlarda da kontrol o kadar zor oluyor ki apeksi yakalamak imkansız oluyor."

"Burada iyi bir turu bir araya getirmek çok zor. Ancak aynı zamanda bu sebeple tur atmak her şeyi daha eğlenceli ve zorlayıcı yapıyor."

Sainz, takım arkadaşı Lando Norris ile olan ilişkisinin de takım için iyi bir etkisi olduğuna inandığını söyledi: "Lando ile olan ilişkimiz, takımın gücünü ortaya çıkartıyor ve pist üzerinde her zaman birbirimize yakın olmamız bize çok büyük bir fayda sağlıyor."

"Birbirimizle iyi bir eşleşme yakaladık, her seansta aracın benzer tarafları hakkında şikayet ediyoruz ve ikimiz de takımın doğru yöne gittiğinden emin olmak istiyoruz. Bu da çok karmaşık bir durum çünkü ikimiz de inanılmaz rekabetçiyiz. Ancak aynı zamanda birbirimizi bütünlüyoruz."

 
Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"

Önceki haber

Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik QU
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
17dk

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış

Hulkenberg: "Sıralama turlarında araçtan her şeyi alamadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Hulkenberg: "Sıralama turlarında araçtan her şeyi alamadım"

F1 tarihinde bugün: Lauda, 1976 Nürburgring'de ölümden dönüyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji
3s

F1 tarihinde bugün: Lauda, 1976 Nürburgring'de ölümden dönüyor

Son Haberler

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"
F1 Formula 1 / Son dakika
17dk

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"

Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
47dk

Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış

Takım arkadaşı mücadeleleri: Britanya GP
F1 Formula 1 / İstatistikler
1s

Takım arkadaşı mücadeleleri: Britanya GP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

2
Formula 1

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

3s
3
Formula 1

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"

4
Formula 1

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış

1s
5
Formula 1

Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"

Son Videolar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Son Haberler

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"
F1

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"

Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"
F1

Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış
F1

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış

Takım arkadaşı mücadeleleri: Britanya GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Britanya GP

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"
F1

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.