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Formula 1 / Katar GP Röportaj

Sainz, Losail pistini "çok beğendi"

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, Losail pistinde mevcut araçlardan birini kullanmanın "inanılmaz bir deneyim" olduğunu söylüyor.

Sainz, Losail pistini "çok beğendi"

Carlos Sainz, ilk antrenman seansında iyi görünse de ikinci seansta geride kaldı ve ilk onu tamamlayan isim oldu.

İspanyol pilot seansın ardından pisti övse de, SF21'de gece boyunca yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.

Sainz şöyle konuştu: "Bilinmeyen bir pistte geçirdiğiniz ilk gün her zaman heyecan verici ve zorludur, çünkü tamamen yeni bir deneyimdir."

"Dürüst olmak gerekirse virajlarda bu kadar hıza sahip olmanın herkes için şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum.

"Pist çok hızlı ve bu araçlarla ne kadar hızlı gidebildiğimizi kelimelerle anlatmam çok zor."

"Gerçekten çılgınlık. Yüksek hızlı virajlar sayesinde bu sene ne tür bir yarış aracı kullandığımızı anlayabiliyoruz. Bunlar tam bir canavar. Benim için gerçekten çok heyecanlıydı. Elbette bakmanız ve düşünmeniz gereken çok fazla şey var. Bu yüzden pist zihinsel anlamda kolay değil."

"Performansımıza gelirsek, sıralama performansımızı geliştirmeliyiz. Şu anda özellikle yumuşak lastikte pek rahat görünmüyoruz. Ön tarafta zorlanıyoruz ve bu lastiğin tüm tur boyunca dayanabilmesi için hız bulmamız ve ön tarafı kuvvetlendirmemiz gerekiyor çünkü uzun sürüşler iyi görünüyor."

"Sert lastikler, uzun sürüşlerde gayet iyi durumdalar. Bu yüzden kısa sürüşlerde yumuşak lastikleri doğru şekilde kullandığımızdan emin olmamız lazım."

Sainz şunları ekledi: "Bugün ayarlar üzerinde daha fazla çalışmamız ve gün boyunca şartlara adapte olmamız gerekiyordu. Dediğim gibi henüz tam olarak istediğimiz yerde değiliz, bu yüzden mücadele çok sıkı olduğu için aracı gece boyunca geliştirmemiz gerekiyor."

"Bunu başarabileceğimize güvenim tam ve umarım yarın daha üst sıralarda yer alırız."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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