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Formula 1 / Son dakika

Sainz, Leclerc'le yarışmak içni sabırsızlanıyor

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Sainz, Leclerc'le yarışmak içni sabırsızlanıyor
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Ferrari pilotu Carlos Sainz, Charles Leclerc'le takım arkadaşı olmak için sabırsızlandığını söyledi.

Ferrari, 2020 sezonu öncesinde Sebastian Vettel'le sözleşme yenilememe kararı almış ve Alman pilotun yeri için Carlos Sainz'la anlaşmıştı.

Sainz burada Ferrari'nin genç sürücüsü Charles Leclerc'le takım arkadaşı olacak ve ikilinin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

 

GPFans Global de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara konuşan Sainz, "Bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Süper güçlü bir sezon geçirdi, takımı biliyor, aracı çok iyi tanıyor ve dürüst olmak gerekirse performansının zirvesinde görünüyor."

"Şu an sahip olduğu gençlik ve deneyimin birleşimiyle birlikte, kesinlikle griddeki en güçlü sürücülerden birine karşı yarışıyor olacağım."

"Benim için harika bir kıyas noktası olacak. Açıkçası aracı bilmemek, çok az test yapmak, hazırlanmak için bir buçuk günüm olması gibi şeyler yüzünden biraz dezavantajlı başlayacağım."

"Yılın ilk yarısındaki ilk yarışlarda, takımı ve aracı tanımam gerekecek. Bu açıdan yapılması gereken çok fazla iş var."

"Ancak mümkün olduğunca çabuk hızlanmak ve takımın gelişimine yardım edebilmek açısından böyle bir kıyas noktasına sahip olmak harika olacak."

"Takım arkadaşlarımla her zaman iyi anlaştım ve bu konu benim için hiçbir zaman sorun olmadı."

"Charles ile zaten çok iyi anlaşıyorum ve eminim ki iyi bir ilişkimiz olabilir." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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