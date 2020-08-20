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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Leclerc'le savaşma fırsatı, Ferrari'ye katılma nedenlerimden bir tanesi"

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Sainz: "Leclerc'le savaşma fırsatı, Ferrari'ye katılma nedenlerimden bir tanesi"
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, Editör

Gelecek yıl Ferrari'ye katılacak olan Carlos Sainz, Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak olmasının, gelecek yıl takıma kalmasındaki sebeplerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, gelecek yıl Ferrari'de Charles Leclerc'in yeni takım arkadaşı haline gelecek.

İspanyol sürücü, şu anda McLaren'da yarışıyor ve daha önce hem Toro Rosso hem de Renault ile mücadele etti.

İspanyol sürücü, şimdi gridin en iyi genç sürücülerinden birisine karşı yarışacak ve Monakolu pilota karşı yarışma fırsatından memnun.

“Takıma yeni katılacağımı biliyorum. Oysa Charles üçüncü sezonuna girecek ve hem aracı hem de takımı çok iyi biliyor olacak."

"Fakat geçmişte de benzer bir durum içerisinde bulundum. Örneğin Renault'da Nico Hulkenberg ile yarışırken durum aynıydı."

"Herkesi tanımanın, aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın, güven kazanmanın ve ekibi etrafınızda toplamanın zaman alacağını biliyorum."

"Zaten benzer deneyime sahip olduğum için, bunu yapabilmek adına neye ihtiyaç duyulduğunu da biliyorum. Özellikle Charles'ın yeteneğini ve ne kadar iyi performans gösterdiğini düşünürsek bunun kolay olmayacağının farkındayım."

"O güçlü bir yarışçı. Ancak onunla savaşma fırsatı, Ferrari ile bir sözleşme imzalamamın ilham verici sebeplerinden bir tanesi."

"Evet, belki de sözleşmem uzun vadeli olmayacak, ama en azından birkaç yıl sürecek. Bu da bana uyum sağlamak için yeterli zamanı veriyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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