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Formula 1 Haberler

Sainz: "Leclerc'le olan ilişkim daha iyi olamazdı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu yılki takım arkadaşı Charles Leclerc'le arasının çok iyi olduğunu ve bundan daha iyisini isteyemeyeceğini söylüyor.

Sainz: "Leclerc'le olan ilişkim daha iyi olamazdı"

Carlos Sainz bu yıl Sebastian Vettel'in takımdan ayrılmasının ardından Ferrari'ye katıldı ve burada Charles Leclerc'in yeni takım arkadaşı oldu.

Leclerc, Sainz'dan önce sadece Marcus Ericsson ve Vettel ile takım arkadaşı olmuştu. Lando Norris'le olan pozitif ilişkisinden sonra Sainz'ın, Leclerc'le anlaşıp anlaşamayacağı konusunda soru işaretleri vardı.

Ancak ikili pist üstünde olduğu kadar, pist dışında da birlikte vakit geçirmeye başladı. Hatta ikili, sık sık Maranello'da birlikte çalıştıklarını söylüyorlar.

Sainz, Esquire'a verdiği demeçte, Leclerc'le olan ilişkisinin çok iyi olduğunu ve hatta bundan daha fazlasını isteyemeyeceğini belirtti.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "İlişkimiz harika ve bundan daha fazlasını isteyemezdim."

"Birlikte çok zaman geçirdiğimiz göz önüne alındığında, kişisel olarak iyi geçinmemiz çok önemli ve bizim için durum tam olarak bu şekilde."

"Birlikte pek çok şey yapıyoruz. Mesela satranç oynuyoruz, padel yapıyoruz, golf vb. gibi şeyler oynuyoruz."

Son iki yılda McLaren'da harika performanslar sergiledikten sonra Ferrari'ye katılan Sainz, İtalyan ekibe geçme kararından memnun olduğunu ve bunun kariyerinin en önemli kararlarından biri olduğunu belirtti.

Charles Leclerc, Ferrari and Carlos Sainz Jr., Ferrari pose with fans for a selfie as they arrive at the track

Charles Leclerc, Ferrari and Carlos Sainz Jr., Ferrari pose with fans for a selfie as they arrive at the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ferrari'ye geçmek benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi."

"Kariyerim açısından çok önemli bir adımdı ve temel olarak her sürücünün hayali er ya da geç bir Ferrari pilotu olmaktır. Bunu, 26 yaşında yapmayı başardım ve o günden beri hayatım çok değişti."

"Ferrari için en iyisini yapmak ve onları zirveye taşımak istiyorum."

Sainz'dan önce Ferrari'de yarışan son İspanyol pilot, idolü Fernando Alonso'ydu. Şu anda ikili aynı gridi paylaşıyor.

Babasının ralli pilotu olduğu düşünüldüğünde neden F1'de yarışmayı tercih ettiği sorusuna Sainz şöyle yanıt verdi: "Cevabı basit: Beş yaşında motor sporlarına başlarken, bir karting sürüyorsunuz. Bir karting aracı da ralliden ziyade Formula 1'e benziyor çünkü tek koltuklu."

"Ayrıca çok küçükken Fernando Alonso'yu Renault ile dünya şampiyonluğunu kazanırken seyrettim ve 10 yaşındayken hayalim, Formula 1 pilotu olmaktı."

"Artık Fernando'nun doğrudan rakibiyim, ki bu inanılmaz bir şey."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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