Sainz: "Leclerc'le olan ilişkim daha iyi olamazdı"

Carlos Sainz bu yıl Sebastian Vettel'in takımdan ayrılmasının ardından Ferrari'ye katıldı ve burada Charles Leclerc'in yeni takım arkadaşı oldu.

Leclerc, Sainz'dan önce sadece Marcus Ericsson ve Vettel ile takım arkadaşı olmuştu. Lando Norris'le olan pozitif ilişkisinden sonra Sainz'ın, Leclerc'le anlaşıp anlaşamayacağı konusunda soru işaretleri vardı.

Ancak ikili pist üstünde olduğu kadar, pist dışında da birlikte vakit geçirmeye başladı. Hatta ikili, sık sık Maranello'da birlikte çalıştıklarını söylüyorlar.

Sainz, Esquire'a verdiği demeçte, Leclerc'le olan ilişkisinin çok iyi olduğunu ve hatta bundan daha fazlasını isteyemeyeceğini belirtti.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "İlişkimiz harika ve bundan daha fazlasını isteyemezdim."

"Birlikte çok zaman geçirdiğimiz göz önüne alındığında, kişisel olarak iyi geçinmemiz çok önemli ve bizim için durum tam olarak bu şekilde."

"Birlikte pek çok şey yapıyoruz. Mesela satranç oynuyoruz, padel yapıyoruz, golf vb. gibi şeyler oynuyoruz."

Son iki yılda McLaren'da harika performanslar sergiledikten sonra Ferrari'ye katılan Sainz, İtalyan ekibe geçme kararından memnun olduğunu ve bunun kariyerinin en önemli kararlarından biri olduğunu belirtti.

Charles Leclerc, Ferrari and Carlos Sainz Jr., Ferrari pose with fans for a selfie as they arrive at the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images