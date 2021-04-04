Sainz, Leclerc’le "etkileyici" mücadelesinin tadını çıkarıyor

Sainz, geçtiğimiz sezon özellikle sıralamalarda harika işler çıkaran yeni takım arkadaşı Charles Leclerc’in ne kadar hızlı olduğundan bahsetti. Ancak, bu Sainz’ın Scuderia’daki takım arkadaşından daha iyi olmayı hedeflemediği anlamına gelmiyor.

İspanyol pilot, Leclerc’le kendini gerçekten kıyaslayabilmesi için pistte baş başa olmaları gerektiğini, ancak önceki takım arkadaşlarına karşı kazandığı tecrübenin ona takım içi mücadelesinde yardımcı olacağını ekledi.

The Race’e konuşan Sainz, ’’Max, Nico ve Lando gibi sürücülere karşı yarıştım. Lando, çok hızlı, karşılaştığım en hızlı sürücülerden bir tanesi ve onlara karşı neler yapabileceğimi biliyorum.’’

‘’Ancak Charles’a olan saygım inanılmaz fazla. Özellikle geçtiğimiz sezon Ferrari’de neler yapabildiğini gördükten sonra.’’

‘’Bu hepimiz için etkileyici, sadece sosyal medyadakiler için değil, biz sürücüler için de aynısı geçerli. Cumartesi günleri özel şeyler yaptığının farkındaydık.’’

‘’Şu anda sıralamalarda en hızlılardan birine karşı yarıştığımı biliyorum ve bu beni motive ediyor. Ona karşı nasıl kıyaslanacağımı merak ediyorum, aynı zamanda kendimi nasıl geliştirebilirim, ondan neler öğrenebilirim, Ferrari’de bir turdan nasıl en iyisini çıkarıyor, bunları da görmek isterim.’’

‘’Ona karşı yarışana kadar neden bu kadar iyi olduğunu bilemeyeceğim. Ancak öğrenmeye meraklıyım.’’ dedi.

Sainz aynı zamanda, Ferrari’ye geçişinin kariyerinde doğal bir adım olduğunu da ekledi.

Her Formula 1 sürücüsünün, Ferrari’de yarışmak isteyeceğini ekleyen Sainz, Ferrari’nin personeliyle de yakınlık kurduğunu ekledi.

‘’Kendimi her zaman Ferrari sürücüsü olarak hayal ederdim.’’

‘’Toro Rosso’ya katıldım ve İtalyanlar'la ne kadar iyi anlaştığımı gördüm. O üç yıl boyunca bana çok iyi davrandılar.’’

‘’O zamandan beri, neden bilmiyorum ancak, Ferrari’de birini tanımasam da, bir Ferrari mekanikeri görsem sohbet ederim.’’

‘’Kendimi çok yakın hissediyorum. Neden bilmiyorum. Bu garip bir duygu. Her zaman böyle olmuştu.’’

‘’Onlar İtalya’nın ulusal takımı. Çok büyük bir kültür ve ben de keyfini çıkarıyorum. Ben İspanyolum ve Latin uluslarıyla böyle bir yakınlığımız var. İtalyanlarla çok iyi anlaşıyorum ve Tifosi bana çok iyi davranıyor.’’