Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Sainz, 2024'e şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı ve Avustralya Grand Prix'sinde kariyerinin üçüncü zaferini elde etti.

Leclerc ise son haftalarda güçlü bir şekilde geri döndü ve Çin, Miami ve Emilia Romagna'daki son üç yarışın her birini Sainz'ın önünde bitirerek üçüncü oldu ve 2006'da Michael Schumacher'den bu yana Imola'da podyuma çıkan ilk Ferrari pilotu oldu.

Leclerc, 63 turluk yarışın sonunda takım arkadaşının 15 saniye önündeydi ve Oscar Piastri'nin McLaren'i Ferrari pilotlarının arasına girdi.

Yarıştan sonra Sainz, hayal kırıklığına uğradığını ve bir aerodinamik sorununun yanı sıra bir ERS açılma sorununun da hız eksikliğine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Sainz, "Basitçe, biraz tempo eksikliğimiz vardı."

"Pek mutlu değilim çünkü sıralama turlarından sonra araçta beklediğimiz gibi çalışmayan bir şeyler gördüğümüze eminim."

"Dürüst olmak gerekirse, mutlu değilim çünkü biraz eksiktik ve birkaç onda bir yavaştık, bu da ideal değildi."

"Araç tarafındaki tutarsızlıklarla hiç keyif almadığım, mücadele dolu bir yarıştı. Arkada çok zorlandım." dedi.

Ferrari'nin sıralama turlarından sonra aracıyla ilgili keşfettiği sorunun niteliği üzerine Sainz şunları ekledi: "Aero tarafında incelememiz gereken bir şey var. Tüm yarış boyunca beni geride tutan bazı sorunlar vardı; özellikle de ilk stintte. Bunlara bakmamız gerekiyor."

Ferrari'nin performansı, takımın Imola'ya Red Bull ve McLaren ile arasındaki farkı kapatmayı amaçlayan sidepod, taban ve arka kanatta değişiklikler içeren bir yükseltme paketiyle gelmesinin ardından geldi.

Sainz sıralama turlarından sonra geliştirmelerin beklenen performansı gösterdiğinde ısrar etti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aero sorununun yeni parçalarla ilgili olup olmadığı sorulduğunda Sainz şu yanıtı verdi: "Hayır. Bence bu daha farklı bir şey, ama ayrıntıya giremem."

Sainz Ferrari'nin ön sıralarda mücadele edebilecek kapasitede olduğu konusunda ısrar etti, ancak Scuderia'nın sıralama koşullarında Max Verstappen ve Lando Norris gibi isimlere meydan okuyabilmesi için daha fazla geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bence Charles bugün iyi bir tempo gösterdi ve bu da mücadelede olduğumuz anlamına geliyordu."

"Bu adamlarla mücadele edebiliriz gibi görünüyor. Sadece sıralama turlarında bizden biraz daha iyi görünüyorlar, bu da incelememiz gereken ve geliştirmeye devam etmemiz gereken bir şey; çünkü Imola'da gördüğümüz gibi strateji veya geçiş yapamayacağınız pistler olacak."

"Tek tur hızımızı geliştirmemiz gerekiyor, ancak yarış temposunda güçlü olduğumuzu görmek cesaret verici."