Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Carlos Sainz, Imola'da takım arkadaşı Charles Leclerc'in gösterdiği performansın takım için olumlu olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sainz, 2024'e şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı ve Avustralya Grand Prix'sinde kariyerinin üçüncü zaferini elde etti.

Leclerc ise son haftalarda güçlü bir şekilde geri döndü ve Çin, Miami ve Emilia Romagna'daki son üç yarışın her birini Sainz'ın önünde bitirerek üçüncü oldu ve 2006'da Michael Schumacher'den bu yana Imola'da podyuma çıkan ilk Ferrari pilotu oldu.

Leclerc, 63 turluk yarışın sonunda takım arkadaşının 15 saniye önündeydi ve Oscar Piastri'nin McLaren'i Ferrari pilotlarının arasına girdi.

Yarıştan sonra Sainz, hayal kırıklığına uğradığını ve bir aerodinamik sorununun yanı sıra bir ERS açılma sorununun da hız eksikliğine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Sainz, "Basitçe, biraz tempo eksikliğimiz vardı."

İlginizi Çekebilir:

"Pek mutlu değilim çünkü sıralama turlarından sonra araçta beklediğimiz gibi çalışmayan bir şeyler gördüğümüze eminim."

"Dürüst olmak gerekirse, mutlu değilim çünkü biraz eksiktik ve birkaç onda bir yavaştık, bu da ideal değildi."

"Araç tarafındaki tutarsızlıklarla hiç keyif almadığım, mücadele dolu bir yarıştı. Arkada çok zorlandım." dedi.

Ferrari'nin sıralama turlarından sonra aracıyla ilgili keşfettiği sorunun niteliği üzerine Sainz şunları ekledi: "Aero tarafında incelememiz gereken bir şey var. Tüm yarış boyunca beni geride tutan bazı sorunlar vardı; özellikle de ilk stintte. Bunlara bakmamız gerekiyor."

Ferrari'nin performansı, takımın Imola'ya Red Bull ve McLaren ile arasındaki farkı kapatmayı amaçlayan sidepod, taban ve arka kanatta değişiklikler içeren bir yükseltme paketiyle gelmesinin ardından geldi.

Sainz sıralama turlarından sonra geliştirmelerin beklenen performansı gösterdiğinde ısrar etti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aero sorununun yeni parçalarla ilgili olup olmadığı sorulduğunda Sainz şu yanıtı verdi: "Hayır. Bence bu daha farklı bir şey, ama ayrıntıya giremem."

Sainz Ferrari'nin ön sıralarda mücadele edebilecek kapasitede olduğu konusunda ısrar etti, ancak Scuderia'nın sıralama koşullarında Max Verstappen ve Lando Norris gibi isimlere meydan okuyabilmesi için daha fazla geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bence Charles bugün iyi bir tempo gösterdi ve bu da mücadelede olduğumuz anlamına geliyordu."

"Bu adamlarla mücadele edebiliriz gibi görünüyor. Sadece sıralama turlarında bizden biraz daha iyi görünüyorlar, bu da incelememiz gereken ve geliştirmeye devam etmemiz gereken bir şey; çünkü Imola'da gördüğümüz gibi strateji veya geçiş yapamayacağınız pistler olacak."

"Tek tur hızımızı geliştirmemiz gerekiyor, ancak yarış temposunda güçlü olduğumuzu görmek cesaret verici."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?
Sonraki haber Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"

Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"
Wolff, Horner'ın Mercedes'ten Red Bull'a '220' personel geçtiği iddiasını reddetti

Wolff, Horner'ın Mercedes'ten Red Bull'a '220' personel geçtiği iddiasını reddetti

Formula 1
Emilia Romagna GP
Wolff, Horner'ın Mercedes'ten Red Bull'a '220' personel geçtiği iddiasını reddetti
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Son Haberler

Red Bull artık F1'in en hızlı aracına sahip değil mi?

Red Bull artık F1'in en hızlı aracına sahip değil mi?

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Red Bull artık F1'in en hızlı aracına sahip değil mi?
Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"

Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"
F1'in baş teknik sorumlusu Symonds görevinden ayrılıyor

F1'in baş teknik sorumlusu Symonds görevinden ayrılıyor

F1 Formula 1
F1'in baş teknik sorumlusu Symonds görevinden ayrılıyor
McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak

McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak

F1 Formula 1
Monako GP
McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye