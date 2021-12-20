Sainz: "Leclerc'in "çılgınca hızlı" sürüş tarzına inanmak zor"

Sainz, 2021'de Ferrari'ye katıldı ve burada Charles Leclerc ile takım arkadaşı olurken, İtalyan markanın şampiyonada üçüncü sırada yer almasına yardımcı oldu.

Sainz, yılı sürücüler şampiyonasında Leclerc'in 5.5 puan önünde beşinci sırada bitirdi ve sezon boyunca dört kez podyuma çıktı. Leclerc ise sadece bir kez podyuma çıktı ancak iki pole pozisyonu elde etti.

Hem Sainz hem de Leclerc, takım arkadaşları olarak ilk yıllarında birbirlerinden çok şey öğrendiklerini belirttiler ancak Sainz, başlarda Leclerc'in sezon öncesi testlerinde ne kadar hızlı sürdüğüne inanmakta zorlandığını açıkladı.

Sainz, "Bahreyn'deki kış testlerine geldiğim andan itibaren Charles'tan öğrenecek çok şeyim vardı."

"Tüm yıl boyunca onun kadar hızlı ve çabuk olmak için, sürüş stiline kendimi uyarlamak zorunda kaldım, verilerde gördüğüm birçok şeyi kopyalamak zorunda kaldım."

"Bazen bunu yapmanın mümkün olduğuna inanmak zordu ve o kadar hızlıydı ki gerçekten biraz şoke ediciydi."

"Ancak yavaş yavaş uyum sağlayarak ve ondan bir şeyler öğrenerek, iyi bir seviyeye gelmeyi başardım."

"Kış tatiline girerken hâlâ bazı şeyler var, bazı alanlarda benden çok daha güçlü. Biraz bilgi alışverişinde bulunacağız ve ikimiz de, birbirimizden öğrenerek daha iyi sürücüler olacağız.” dedi.

Ferrari'ye destek olarak gelen Leclerc ve Sainz, pistte olduğu kadar pist dışında da yakın bir dostluk kurdular ve pistteki pozisyonları oldukça gelişti.

Leclerc, "Çok şey öğrendik. "

"Her zaman olduğu gibi, yeni bir takım arkadaşınız olduğunda bir şeyler öğrenirsiniz. Carlos'un yarış hafta sonlarına nasıl yaklaştığını, çalışma şeklini, yeteneğini, saf hızını ve virajları alma şeklini öğrendim."

"Harika bir yıl geçirdi, bu yüzden beni her yarışta daha iyi performans göstermem için çok ama çok zorladı ve bu son derece ilginçti."

"Carlos'un belki de güçlü noktalarından birinin yarış ve lastik yönetimi olduğunu düşünüyorum. Bu sanırım 2019'daki zayıflığım oldu. 2020'de, bu yılda ve Carlos sayesinde bu yılın bir bölümünde sürücü olarak çok ilerleme kaydettim." dedi.

Sainz, kendisi ve Leclerc arasındaki yakın rekabetin her iki sürücüyü de "gelecek sezon daha iyi bir seviyeye taşıyacağından ve aynı zamanda Ferrari'ye de fayda sağlayacağından" emin.

Sainz, "Takım arkadaşı olarak süper havalı bir adam olmasının yanı sıra, onunla rekabet etmek ve takım arkadaşı olmak harika." diye ekledi.