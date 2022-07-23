Sainz: "Leclerc'e sorunsuz bir şekilde hava koridoru verdim"

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Sainz, hafta sonu boyunca oldukça hızlıydı ancak güç ünitesi değişikliği nedeniyle yarışa geriden başlayacak olması, Ferrari'nin büyük ölçüde şampiyonluk mücadelesi veren Charles Leclerc'e odaklanmasına neden oldu.

Sainz, sıralamalarda takım arkadaşına hava koridoru sağlayarak düzlükte daha hızlı olmasına ve pole pozisyonunu kazanmasına yardımcı oldu.

Sıralamaların ardından konuşan Sainz, "Oldukça kolay oldu, bir sorun yoktu. Çok iyi uyguladık ve herhangi bir sorun yoktu."

"Hedefimiz üçüncü seansa ulaşarak Charles'a tam olarak yaptığımız gibi iki defa hava koridoru sağlamaktı. Tüm hafta sonu boyunca planımız bu şekildeydi. Nasıl iyi hava koridoru verileceğini biliyorum çünkü sıralamalarda hava koridoru ile 0.2, 0.3 sn kazanmak istediğimde neye ihtiyacım olduğunu biliyorum."

"En başından beri ne yapmam gerektiğini biliyordum ve bunu güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Araçta en iyi hissettiğim hafta sonuna denk gelmesi üzücü oldu. Dünkü antrenmanlar boyunca çok hızlıydım. Bugün sıralamaların 2. seansında turum ortadaydı. Ancak evet, takım için mutluyum. Charles'ın bundan faydalandığını ve pole pozisyonunu aldığını gördüğüm için mutluyum. Şimdi sıra yarın ön sıralara dönmemde. " dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sainz, geriden başlayacağı kesin olmasa pole pozisyonunu kazanabilecek performansının olduğunu söyledi.

Sainz, "Tabii ki yardımcı olduğumu biliyorum ve takımın bugün yaptığımdan oldukça mutlu olduğunu düşünüyorum. Ancak bu sinir bozucu çünkü bu hafta sonu pole pozisyonu için mücadele edebileceğim performansım vardı. Ancak ceza aldık ve umarım yükselebiliriz." dedi.

Yarışta nasıl bir sonuç alabileceğinin sorulması üzerine Sainz, "Geçişlerin yapıldığı iki düzlükte çok fazla kuyruk rüzgarı var. Bu, DRS ve hava koridoru etkisinin minimum seviyede olduğu manasına geliyor çünkü rüzgar sizi itiyor. Bu açıdan geçiş yapmak kolay olmayabilir."

"Diğer taraftan öndeki aracı takip ederken lastiklerin aşırı ısınması konusu kolay değil. Ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu sene bu tür durumları gördük. Charles'ın Kanada'da gerilerden yükselmesi kolay olmadı. Geçiş yapmak için farkın çok olması gerekiyordu. Ancak yine de elimden gelenin en iyisini deneyeceğim."

"Burada sıcaklık dayanıklılık tarafını etkilemiyor. Lastikleri, aracın çalışma şeklini etkiliyor ancak dayanıklılık açısından sorun yaratmıyor."