Sainz, Leclerc-Vasseur ilişkisinden ötürü endişeli değil

Haberi dinle

Dört senelik takım patronluğu görevinden istifa eden Mattia Binotto, 31 Aralık itibariyle takımdan ayrıldı ve yerini eski Sauber takım patronu Frederic Vasseur'a bıraktı.

Sauber döneminde Ferrari ile iyi ilişkiler kuran ve Alfa Romeo isminin spora dönmesini sağlayan Vasseur, 2016'da GP3'te, 2018'de ise F1'deki çaylak sezonunda çalıştığı Leclerc'i de yakından tanıyor.

Birçok kişi, Vasseur'un Leclerc'i ön plana çıkaracağını ve Sainz'ın ikinci pilot rolünü üstlenmek zorunda kalacağını söylüyor.

Durumun kendisini endişelendirip endişelendirmediği sorulan Sainz, takım arkadaşının Vasseur ile geçmişten gelen bir iş ilişkisine sahip olmasını olumsuz karşılamıyor.

Autosprint'e konuşan Sainz, "Hayır, endişeli değilim, çünkü sıfırdan başladığımı düşünmüyorum. Vasseur ile iyi anlaşacağımdan ve beni çalışırken veya takımla iletişim kurarken gördüğünde onun da benden memnun kalacağına eminim."

"Leclerc ile olan köklü ilişkisinin de onun buraya alışmasını hızlandırmada herkese çok yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Bana söylenenlere ve onu tanıdığım kadarıyla kendisi bu iş için en doğru kişi, iyi bir iş çıkaracağından şüphem yok."

"Bir alışma dönemi olacak ama kendisi F1'i ve Ferrari'yi çok iyi bilen bir isim, padoktaki herkes de onu yakından tanıyor."

"Şimdi bir hazırlık aşamasından geçeceğiz, sonrasında tam gaz çalışmaya başlayacağız." dedi.