Sainz: "Leclerc, sıralama performansı anlamında en iyisi"

Leclerc uzun zamandır cumartesi günleri ortaya koyduğu güçlü performans ve hızıyla biliniyor. Fakat bu yıl Leclerc'le takım arkadaşı olan Sainz, Monakolu sürücüyü sıralama performansı anlamında mağlup etmenin "büyük bir zorluk" olduğunu kabul etti.

Şu anda ikili arasındaki sıralama turları mücadelesi 13'e 7 şeklinde gidiyor ve Leclerc, bu alanda sezonu Sainz'ın önünde bitirmeyi garantiledi. Hatta Leclerc bu yıl Monako ve Bakü'de iki ayrı pole pozisyonu alarak yeteneklerini tekrar kanıtlamış oldu.

Kendisini en iyi isimlere karşı test etmekten hoşlandığını söyleyen Sainz, takım arkadaşının performansını ve ortaya koyduğu performansı övdü.

GP Racing dergisine konuşan Sainz, "Bence sıralama turlarında en iyisi Charles. Günümüzde, F1'de yer alan pilotlar arasında en iyisi olmasa bile en iyilerden birisi."

"Bunu ancak şimdi, onun yanında yarışırken ve onun gerçekte ne kadar üst seviyede olduğuna ilk elden tanık olduktan sonra anlıyorum. Sadece hızından bahsetmiyorum, aynı zamanda çok iyi bir iş ahlakına sahip olması da büyük bir etken."

"Takımla çalışması konusunda gerçekten çok iyi ve doğruyu söylemek gerekirse, onu bu kadar iyi hale getiren pek çok güçlü yönü var."

"Bu gerçekten çok hoşuma giden bir mücadele. Ferrari'de, kuru zeminde atılan tek turda Charles'tan daha yetenekli kimse olmadığına inanıyorum." dedi.

Fakat sezonun bitimine iki yarış kala iki pilot arasındaki puan farkı sadece 6.5 puan.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images