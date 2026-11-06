Formula 1 Sao Paulo GP

Sainz: "Leclerc ile takım arkadaşıyken sorunlarımızı hemen çözerdik"

Carlos Sainz, Meksika GP'de Charles Leclerc ile Lewis Hamilton arasında yaşanan mücadeleyi değerlendirdi ve Ferrari'de Leclerc ile yaşadığı anlaşmazlıkları nasıl çözdüklerini anlattı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 12:40

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Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Peter Fox

Ferrari pilotları, Autódromo Hermanos Rodríguez'de ilk turun açılış bölümünde liderlik için sert bir mücadeleye girişti.

Charles Leclerc, ilk virajlarda Lewis Hamilton'a atak yaparken mücadele; Leclerc'in 4. virajda takım arkadaşını dışarıdan geçmeye çalışması ve iki pilotun da pist dışına taşmasıyla sonuçlandı.

Bu olayın ardından Leclerc önde kalırken Hamilton, Max Verstappen'e de pozisyon kaybetti. Leclerc'e verilen 5 saniyelik zaman cezası ise Red Bull sürücüsünün yarışı kazanmasının önünü açtı.

Hamilton, Leclerc'in kendisine ve Ferrari'deki eski takım arkadaşlarına diğer rakiplerinden daha sert mücadele ettiği yönünde yorumlarda bulundu. Ancak Leclerc'in eski takım arkadaşı Carlos Sainz, bunun Formula 1'de galibiyet mücadelesi vermenin doğal bir sonucu olduğunu düşünüyor.

Brezilya'da aralarında Motorsport.com'un da bulunduğu basın mensuplarına konuşan Sainz, şu ifadeleri kullandı: "Charles ile birlikte geçirdiğim zaman ve aramızdaki mücadeleler konusunda iyi anılara sahibim."

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"Galibiyet için mücadele ettiğinizde her zaman daha fazla baskı ve işin sonunda elde edilecek daha büyük bir ödül oluyor. Dolayısıyla doğal olarak, orta grupta sekizincilik veya dokuzunculuk için mücadele ettiğiniz zamana kıyasla biraz daha bencil davranıyorsunuz. Takımın sizden istediği ideal senaryoya tamamen uymak da belki bu yüzden daha zor hale geliyor. Çünkü ortada kazanılabilecek bir yarış var."

"O dönemde de ortada kazanılabilecek yarışlar vardı. Ancak Charles'a her zaman saygı duydum, o da bana saygı gösterdi. Aramızda hiçbir zaman temas veya buna benzer olaylar yaşanmadı. Sadece çok sert mücadeleler verdik: Monza'yı, Las Vegas'ı hatırlıyorsunuzdur. Oldukça hararetli anlar yaşanmıştı."

"Bence asıl zor olan, takımın içinden ziyade dışarıdan gelen baskıydı. Özellikle taraftar kitlesi ve halkla ilişkiler tarafı o dönemde oldukça hareketliydi. Charles ile benim aramda büyük bir kutuplaşma vardı. Charles'ın çok fanatik bazı taraftarlarından hakaretler aldığımı, hatta bana kötü şeyler olmasını dilediklerini hatırlıyorum. Bazı İtalyan medyası mensupları da ikinci pilot olmam gereken zamanlarda yeterince ikinci pilot gibi davranmadığımı söylüyordu."

"Yani asıl mesele, Charles ile aramızdaki sorunlardan ziyade Ferrari'yi çevreleyen baskıydı. Charles ile yaşadığım sorunlar ise genellikle aynı gece, ikimiz de sakinleştikten sonra birbirimizi aradığımızda çözülüyordu. Her zaman nasıl ilerleyeceğimiz konusunda uzlaşmayı başardık."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Sainz, iki üst düzey sürücünün galibiyet için mücadele ettiği durumlarda takım arkadaşları arasında gerilimin kaçınılmaz olduğunu ve bunun Formula 1'de yeni bir durum olmadığını düşünüyor.

"Formula 1'de bu her zaman yaşandı. Ön sıralarda galibiyet için mücadele eden iki iyi pilotun sorun yaşamadığı bir takım hatırlayamıyorum. İkinci sürücü olarak bir numaralı pilotu destekleyecek bir isim tercih edebilirsiniz ya da bu tür sorunlara yol açabilecek iki iyi pilotla yarışabilirsiniz. Ancak bana göre ikisine aynı anda sahip olamazsınız ve bu sorunlar hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz."

"Bilmiyorum, belki Ferrari söz konusu olduğunda markayla ilgili her şey nedeniyle bu durum biraz daha büyütülüyor. Ancak bunun yaşanmadığı bir dönem hatırlamıyorum. Mercedes'te de oldu, son birkaç yılda McLaren'da da yaşandı, Ferrari'de de oldu. 2006, 2007 ve 2008'de McLaren'de de yaşandı."

"Bu, Formula 1'in bir parçası. Bir takım patronuysanız ve iki çok iyi pilotunuz olacağını biliyorsanız, bu sorunla her zaman karşılaşacaksınız. İki pilotu da %100 sakinleştirip yarış galibiyeti için atak yapmalarını engelleyebileceğinizi sanmıyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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