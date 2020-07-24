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Formula 1 / Son dakika

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”

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Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”
Ekleyen:
, Editör
24 Tem 2020 16:00

Carlos Sainz Jr, Charles Leclerc’le Ferrari’de başarılı işler yapabileceğine inanıyor.

Carlos Sainz, gelecek yıl Ferrari’de Sebastian Vettel’in yerini alacak ve Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

İspanyol sürücü ile Leclerc’in arasının iyi olduğu biliniyor ve ikilinin birlikte iyi anlaşacağı düşünülüyor.

Sainz da böyle düşünen isimlerden bir tanesi.

Sainz, “Biliyorum, şimdi Ferrari'nin durumu hakkında pek çok soru işareti var, ancak tarihe bakarsanız Ferrari, Formula 1'deki en başarılı takım.”

“Şu noktada Ferrari'nin başarılı olmasının zor olduğunu kabul ediyorum, ancak böyle bir takımda yarışma şansım varsa neden şansımı kullanmayayım ki?”

“Şimdi Formula 1’i tek takım, yeni Mercedes domine ediyor. Her yıl şampiyonluk için en iyi şans onların, ancak Ferrari'ye geçişin doğru karar olduğunu düşünüyorum.”

“Charles ile iyi bir ilişkim var. Onunla hiç takım arkadaşı olmadık, ama Ferrari ile bir sözleşme imzalamadan önce bile pek çok sohbet ediyorduk.”

“Bence harika bir ekip olacağız. Hem genciz hem de son derece motiveyiz. Charles, Lando [Norris] kadar komik olmasa da eğlenceli bir adam. O iyi bir insan ve birlikte eğleneceğiz.” dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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