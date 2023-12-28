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Sainz: "Leclerc ile çok iyi bir ikiliyiz"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Charles Leclerc ile takım arkadaşı olmaktan memnun olduğunu söylüyor ve aralarındaki dostluğa dikkat çekiyor.

Editör Ezel Tan
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Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari, 2021'den bu yana Carlos Sainz ve Charles Leclerc ikilisiyle mücadele ediyor. İkili şimdiye kadar genel olarak birbirlerine yakın bir performans sergilediler.

Bu yıllardan ikisini Leclerc, birini ise Sainz önde tamamlarken; geçen yıl takımın elde ettiği tek zaferİ Sainz kazandı.

2023'te Red Bull pilotları dışında yarış kazanmayı başaran tek pilot olan Sainz, Leclerc ile takım arkadaşı olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

DAZN'a konuşan Sainz, "Bu yıl, Charles Leclerc ile tüm yarışlarda hemen hemen aynı seviyedeydik."

"Sıralama turlarında çok iyiydi fakat yarışlarda da güçlüydü."

"Bence Charles ile beraber harika bir ikiliyiz. Birlikte çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi zorluyoruz, en iyisi için çabalıyoruz ve bence bu durum Ferrari için harika."

"Aramızda sağlıklı bir rekabet var ama öncelik her zaman takımın çıkarlarıdır."

"Şahsen her zaman zorlamaya çalışıyorum ama gerektiğinde kendimi nasıl dizginleyeceğimi de biliyorum." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, the Ferrari team celebrate victory

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, the Ferrari team celebrate victory

Sainz, "Noel dileği" olarak düzenli olarak yarış kazanabileceği bir araç istiyor.

"Noel dileği olarak 2024'te galibiyet için savaşmamıza izin verecek bir araç isterdim."

"Yine de yarışlar kazanıp kazanamayacağımızı sadece Tanrı bilir."

"Bu nedenle şimdilik kendimi dizginleyeceğim ve her yarış hafta sonuna, zaferin ulaşılabilir bir hedef olduğu düşüncesiyle girebilmenin hayalini kuracağım."

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