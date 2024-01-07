Sainz: "Leclerc ile aramızda sağlıklı bir rekabet var"
Carlos Sainz, Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc ile çok iyi bir ikili olduklarına inanıyor.
Geçtiğimiz sezon Leclerc, Pilotlar Şampiyonası'nda Sainz'ı kıl payı geride bıraktı (206'ya 200 puan). Takım arkadaşı oldukları üç yıl boyunca Sainz, Leclerc'i yalnızca 2021 sezonunda yenebildi.
Monakolu pilot 2022'de yer efektli araçlara geçiş sırasında, Sainz'in Silverstone'daki ilk galibiyetine karşılık üç yarış galibiyeti alarak avantaj sağladı. Ancak geçen sezon Sainz bir adım öne çıkarak Singapur Grand Prix'sinde Red Bull dışındaki bir takımın kazandığı tek yarışı kazandı.
DAZN İspanya'ya verdiği demeçte Sainz, "[Leclerc'in] Tek bir turda sahip olduğu yetenek, yarışta geriden gelip pozisyon kazanma yeteneği... Leclerc ile ben çok iyi bir ikiliyiz, birlikte çok iyi anlaşıyoruz."
"Takım için en iyi şey de bu: Birbirini zorlayan iki pilota sahip olmak."
"Aramızda sağlıklı bir rekabet var ama önceliğimiz her zaman takım."
"Saldırmam gerektiğinde saldırmaya ve kendimi kontrol etmem gerektiğinde kontrol etmeye çalışıyorum." dedi.
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