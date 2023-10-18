Sainz, Leclerc ile aralarının "çok yakın" olduğunu düşünüyor
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Charles Leclerc ile arasının hem pist üstünde hem de pist dışında çok yakın olduğunu söylüyor.
Carlos Sainz ve Charles Leclerc, 2021'den bu yana birlikte mücadele ediyorlar. Geride kalan üç yılın birini Leclerc, diğerini Sainz önde tamamladı.
Bu yıl da ikili aşağı yukarı benzer puan seviyesindeler ve bu durum sezon sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor.
Yine de ikilinin arası gayet iyi durumda.
Sainz, "Charles ve ben Maranello'dayken birbirimizi daha çok görüyoruz."
"Orada sohbet etmek için zamanımız oluyor. Sık sık birlikte etkinliklere ve röportajlara gidiyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz, aramızda kesinlikle iyi bir ilişki var."
"Fırsat buldukça Lando'yu ve diğer sürücüleri de golf oynamaya çağırıyoruz." dedi.
Sonrasında pist üstündeki mücadelelerini şöyle yorumladı: "Charles ve ben genellikle yakındık."
"Şampiyonluk için değil ama Monza'da üçüncülük ya da bir pole için mücadele ettik. Bence şampiyonluk için mücadele etseydik de durum çok farklı olmazdı."
"Antrenman yapmak ve birbirimizi tanımak için üç yılımız vardı. Aramızda var olan saygıyı biliyoruz."
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sainz, F1'de yeteneğin çok önemli olduğu görüşünde.
"F1'de seviye çok yüksek ve herkes çalışıyor. Kimsenin çalışmamak gibi bir lüksü yok."
"Hepimiz hızlı gidiyoruz. Yapabileceğiniz şey detaylara konsantre olmak ve belki de diğerlerinde olmayan ekstra bir şey bulmak."
"Çalışmaktan keyif alıyorum ama yeteneğiniz ve hızınız olmalı, yoksa hiçbir işe yaramaz."
İspanyol pilot son olarak aracı daha iyi anladığını da ekledi.
"Testlerden bu yana aracı geliştirmek, daha rekabetçi hale getirmek, ayar aralığını genişletmek ve daha rahat hissetmek için çabalıyordum."
"Aylar sürdü ama Zandvoort'tan bu yana ilerleme kaydedildiğini gördüm."
"Olumlu olan şey, pole pozisyonunu alma ve kazanma şansımız varken bunu yapmış olmamız."
"Ferrari'nin buna hazır olması harika bir haber."
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