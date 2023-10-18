Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Sainz, Leclerc ile aralarının "çok yakın" olduğunu düşünüyor

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Charles Leclerc ile arasının hem pist üstünde hem de pist dışında çok yakın olduğunu söylüyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, congratulates pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Carlos Sainz ve Charles Leclerc, 2021'den bu yana birlikte mücadele ediyorlar. Geride kalan üç yılın birini Leclerc, diğerini Sainz önde tamamladı.

Bu yıl da ikili aşağı yukarı benzer puan seviyesindeler ve bu durum sezon sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor.

Yine de ikilinin arası gayet iyi durumda.

Sainz, "Charles ve ben Maranello'dayken birbirimizi daha çok görüyoruz."

"Orada sohbet etmek için zamanımız oluyor. Sık sık birlikte etkinliklere ve röportajlara gidiyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz, aramızda kesinlikle iyi bir ilişki var."

"Fırsat buldukça Lando'yu ve diğer sürücüleri de golf oynamaya çağırıyoruz." dedi.

Sonrasında pist üstündeki mücadelelerini şöyle yorumladı: "Charles ve ben genellikle yakındık."

"Şampiyonluk için değil ama Monza'da üçüncülük ya da bir pole için mücadele ettik. Bence şampiyonluk için mücadele etseydik de durum çok farklı olmazdı."

"Antrenman yapmak ve birbirimizi tanımak için üç yılımız vardı. Aramızda var olan saygıyı biliyoruz."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, F1'de yeteneğin çok önemli olduğu görüşünde.

"F1'de seviye çok yüksek ve herkes çalışıyor. Kimsenin çalışmamak gibi bir lüksü yok."

"Hepimiz hızlı gidiyoruz. Yapabileceğiniz şey detaylara konsantre olmak ve belki de diğerlerinde olmayan ekstra bir şey bulmak."

"Çalışmaktan keyif alıyorum ama yeteneğiniz ve hızınız olmalı, yoksa hiçbir işe yaramaz." 

İspanyol pilot son olarak aracı daha iyi anladığını da ekledi.

"Testlerden bu yana aracı geliştirmek, daha rekabetçi hale getirmek, ayar aralığını genişletmek ve daha rahat hissetmek için çabalıyordum."

"Aylar sürdü ama Zandvoort'tan bu yana ilerleme kaydedildiğini gördüm."

"Olumlu olan şey, pole pozisyonunu alma ve kazanma şansımız varken bunu yapmış olmamız."

"Ferrari'nin buna hazır olması harika bir haber."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ferrari, Austin için hazır
Sonraki haber Sauber, Audi’ye geçiş sürecinde James Key’den çok şey bekliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Formula 1
Amerika GP

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı" Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik"

Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik"

Formula 1
Amerika GP

Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik" Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik"

Palou: "F1'in en iyisi Verstappen"

Palou: "F1'in en iyisi Verstappen"

Formula 1
Amerika GP

Palou: "F1'in en iyisi Verstappen" Palou: "F1'in en iyisi Verstappen"

Son Haberler

"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"

"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"

F1 Formula 1
Amerika GP

"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde" "AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"

Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"

Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"

F1 Formula 1
Amerika GP

Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz" Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"

Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"

Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"

F1 Formula 1
Amerika GP

Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı" Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

F1 Formula 1
Amerika GP

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı" Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol