Sainz: “Leclerc, griddeki en iyi sıralama pilotu”

Sainz, geçtiğimiz sene eski takımı McLaren’dan ayrılarak Ferrari’ye adım atmıştı. İspanyol pilot, 2021’de diğer takım değiştiren pilotlara kıyasla oldukça iyi bir performans gösterdi ve kırmızı takıma, Monako’da bu seneki ilk podyumunu kazandırdı.

Fakat Sainz, sezonun ilk 6 yarış hafta sonunda, Leclerc’i sıralama turlarında sadece 1 kez yenebildi ve sıralama temposu olarak takım arkadaşının çoğunlukla gerisinde kaldı.

Ancak Sainz, “en iyi sıralama pilotu” olarak nitelendirdiği Leclerc’le mücadele etmeyi ve kendi hızını “ona karşı test edebilmeyi” olumlu bir nokta olarak görüyor.

İspanyol pilot, “Eğer sıralama hızınızı biriyle kıyaslamak ve test etmek istiyorsanız, bunu kesinlikle Charles Leclerc’e karşı yapmayı seçersiniz.”

“Bence o, griddeki en iyi sıralama pilotu. Ayrıca, şu anda Formula 1’deki en yetenekli pilotlardan biri ve şimdi, nasıl bu kadar yüksek bir seviyede performans gösterdiğini görme fırsatım oluyor.”

“Ayrıca bu yalnızca hızla da alakalı değil, [kendi etrafında] bir takım inşa etmek konusunda da çok iyi. Onu güçlü bir pilot haline getiren pek çok iyi yönü var.”

“Açıkçası bu meydan okumayı seviyorum çünkü tek turda ondan daha iyi bir pilot olmadığını biliyorum.” dedi.

Bunun yanı sıra Sainz, şu anda Lewis Hamilton’a karşı şampiyonluk mücadelesi veren Max Verstappen’in de takım arkadaşı olmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda, Leclerc’in yine de açık ara F1’deki en hızlı pilot olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Bunu, Formula 1 için söylemezdim. Lewis’i bilmiyorum ama Max’i ve Lando’yu biliyorum.”

“Ancak şu anda Ferrari aracına kimi koyarsanız koyun, Charles’ı sıralamalarda yenmesi çok zor olacaktır çünkü takımda üç senelik bir deneyimi var. Sıralamaların üçüncü bölümünde nasıl harika bir tur atılacağını, aracın tam olarak nasıl çalıştığını ve Ferrari’den nasıl en iyi performansı çıkarabileceğini biliyor.”

“Fakat aynı şekilde, gidip Max’i Red Bull’da yenmeye çalışırsanız bu çok karmaşık olacaktır. Lewis’i Mercedes’te ve Lando’yu McLaren’da yenmek de. Bu adamlar, araçtan olabilecek en iyi performansı çıkarıyorlar çünkü araçlarında deneyimliler.”

Buna rağmen Sainz, pist üzerinde kıyasıya mücadele etse de “Formula 1’in çılgın atmosferi içinde” takım arkadaşlarıyla iyi geçinmeye çalıştığını da ekledi.

Polesitter Charles Leclerc, Ferrari and Carlos Sainz Jr., Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: FIA Pool