Sainz: "Lastiklerimiz ısınmaya başlayınca Red Bull arayı açıyor"

Ferrari'nin bu yıl temelde hızlı bir araca sahip olduğu görülüyor fakat bu hız genellikle sıralama temposunda ortaya çıkıyor.

Bunun son örneği, Carlos Sainz'ın pole pozisyonunu aldığı Monza'da görüldü. Fakat yarışta Red Bull rahat bir zafer elde etti.

Üçüncü tamamladığı yarışın ardından takımın yarış temposu hakkında açıklamalarda bulunan Sainz, "Mercedes ve diğer takımlarla kıyaslandığında, Monza'da iyi bir tempoya sahiptik."

"Red Bull ile kıyasladığımızda ise lastiklerin ısınmaya başladığı beşinci ya da altıncı turdan itibaren açıkça daha hızlı oldular."

"Bir noktada Red Bull'un durumu daha iyi kontrol ettiğini, daha az aşınma yaşadığını hissedebiliyorduk. Biz de tam olarak bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Aerodinamiye bağlı pek çok şey var. Bunu geliştirmemiz gerek, ki gelecek yıl için aero yapıyı geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz."

"Bu yıl için yapabilecek pek bir şey yok, elimizdekinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."

Sainz, Monza'nın n güçlü hafta sonu olduğunu sanmıyor.

Bunun F1'deki en iyi hafta sonu olup olmadığı sorusuna Sainz, "Emin değilim, başka güçlü hafta sonlarım oldu. O zamanlar orta grupta mücadele ettiğim için fark edilmemiş olabilirler ama araçtan en iyisini aldığım pek çok yarış vardı."

"Bu yıl kesinlikle Ferrari kariyerimin en iyi yılı oldu. Bu hafta sonu araçta, özellikle de tek turda kendimi hep rahat hissettim. Kendimi evimde gibi hissettim."

"Cumartesi günü harika turlar atıp pole pozisyonunu kazanmayı başardım."

"Pazar günü daha zordu fakat üzerinde çalışmam gereken şeyi biliyorum." dedi.

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Fotoğraf: FIA Pool