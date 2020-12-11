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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun

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Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Carlos Sainz ve Lando Norris, Abu Dhabi'deki ilk günün ardından yaptıkları açıklamalarda, hafta sonuna iyi şekilde başladıklarını söyledi.

Lando Norris, Abu Dhabi'deki ilk günde iyi bir performans sergiledi ve orta grubun en iyi ismi olmayı başardı.

Carlos Sainz ise 12. sırada yer aldı ve seansın ardından şöyle konuştu: "Bu hafta sonu bir öncekinden daha iyi başladı ve araç Sakhir'dekinden daha verimli çalışıyor. Yine de Yumuşak lastiklerin davranışını anlamamız gerekiyor. O lastiklerle neden daha iyi turlar atamadığımızı bilmiyoruz."

"Ayarlarda neyin yanlış olduğunu bulmalıyız. Göreceğiz. Lastiklerin çalışma hissi geçen yıldan çok farklı. Ancak bu hafta sonu başarılı olmak için gerekenlere sahibiz ve bunun için her şeyi yapacağız. "

"Burada iyi bir hafta sonu geçirebiliriz çünkü araç Bahreyn'den daha iyi hissettiriyor."

Lando Norris de hafta sonuna iyi başladıklarını söyledi.

"Bugünkü durum geçen haftaya kıyasla çok daha iyi. Sakhir'de sürüş, hız ve denge konusunda pek çok sorunumuz vardı. Ek olarak, motoru değiştirdiğim için ceza aldım ve hafta sonu zordu."

"Kusursuz olmasa bile bugün işler biraz daha iyi. Direksiyona geçer geçmez kendimi çok daha rahat hissettim, hızımız rakiplerimizden daha yüksek, bu yüzden memnun kaldık. Bu iyi bir başlangıç, ancak geliştirilecek çok şey var. Akşam verilere bakıp yarın ilerleme kaydetmeye çalışacağız."

"İlk antrenman seansında gelecek sezon için hazırlanıyorduk. Sensörleri kullanarak aerodinamik testler yaptık. Her seansta 2021'de faydalı olabilecek veriler topluyoruz, özellikle yönetmelikler değiştiğinde sürekli farklı çözümleri test ediyoruz."

"Önümüzdeki yıl için test yapmak önemli, ancak hafta sonu sonu için de hazırlanmalısınız. Yani bir orta yol bulmanız gerekiyor."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
1/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
2/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
3/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
4/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
5/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
6/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
7/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren, con un casco speciale

Carlos Sainz Jr., McLaren, con un casco speciale
8/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
9/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
10/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
11/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
12/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
13/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
14/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
15/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
16/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
17/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, rientra nel garage

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, rientra nel garage
18/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
19/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren

Carlos Sainz Jr., McLaren
20/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP2
Lokasyon Yas Marina Circuit
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar McLaren
Editör Lorenza D'Adderio

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