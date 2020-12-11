Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun

Lando Norris, Abu Dhabi'deki ilk günde iyi bir performans sergiledi ve orta grubun en iyi ismi olmayı başardı.

Carlos Sainz ise 12. sırada yer aldı ve seansın ardından şöyle konuştu: "Bu hafta sonu bir öncekinden daha iyi başladı ve araç Sakhir'dekinden daha verimli çalışıyor. Yine de Yumuşak lastiklerin davranışını anlamamız gerekiyor. O lastiklerle neden daha iyi turlar atamadığımızı bilmiyoruz."

"Ayarlarda neyin yanlış olduğunu bulmalıyız. Göreceğiz. Lastiklerin çalışma hissi geçen yıldan çok farklı. Ancak bu hafta sonu başarılı olmak için gerekenlere sahibiz ve bunun için her şeyi yapacağız. "