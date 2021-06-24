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Sainz: “Lastik aşınması sorununu çözmek için kısa ve uzun vadeli bir plan yaptık”

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, geçtiğimiz Fransa Grand Prix’sinde yaşadıkları lastik aşınması sorununu çözmek adına takımıyla beraber kısa ve uzun vadeli bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sainz: “Lastik aşınması sorununu çözmek için kısa ve uzun vadeli bir plan yaptık”

Ferrari, pazar günü Paul Ricard'daki yarıştan puansız ayrılmış ve takımlar şampiyonasında McLaren’ın 16 puan gerisine düşmüştü. Yarış sonrasında, hem Charles Leclerc'in hem de Sainz’ın en çok şikayet ettiği konu lastik aşınmasıydı. 

Bunun ardından takım patronu Mattia Binotto da bu sorunun her yarışta olmasa da 2022’ye kadar bazı pistlerde tekrar ortaya çıkabileceğini dile getirmişti. 

Steiermark Grand Prix'si öncesi basın toplantısında konuşan Sainz, lastiklerle ilgili yaşadıkları bu problemin üstesinden gelebilmek için geçtiğimiz üç gün boyunca Maranello’da takımıyla bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sainz, “Bu sorunu yaşamamızdan bu yana sadece üç gün geçti ve açıkçası takım olarak bu duruma çok şaşırdığımızı hayal edebilirsiniz. Ancak bir süredir ön lastiklerde bu tür bir aşınmaya maruz kaldığımızı da biliyorduk.”

“Bu kadar büyük bir fabrikanın ve böylesine kapsamlı bir organizasyonun iyileşme planını nasıl başlattığını görmek ve bu sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmek oldukça ilginç bir deneyimdi.”

“Nasıl daha iyi olabileceğimizi görmek için tüm toplantılara ve tartışmalara olabildiğince katıldım. Bu son üç günü Maranello'da geçirdim ve kesinlikle kısa, orta ve uzun vadede daha iyi olup olamayacağımızı denemek ve görmek için bir plan hazırladık.” ifadelerini kullandı.

Ardından İspanyol pilot, bu hafta sonu hakkındaki görüşlerini de dile getirdi ve bu genelde bu pistte yarışmaktan oldukça keyif aldığını belirtti.

Sainz, "Evet, normalde iyi bir yarış sunan ve pilotlar için yarışması eğlenceli bir pist çünkü yarışta her zaman bir tür mücadele yaşanıyor.”

“DRS’li veya DRS’siz durmadan savaşıyorsunuz çünkü buradaki düzlükler ile birlikte DRS çok güçlü oluyor. Tek turda çok hızlı olabiliyorsunuz, özellikle son iki viraj benim için çok ilginç çünkü aşağı doğru gidiyorlar.”

“Ayrıca burada tek bir virajda bile hata yapmayı göze alamazsınız çünkü burada 0.1 saniye bile size çok pahalıya patlıyor. Bu yüzden bu, çok önemli ve sürüş açısından en zorlayıcı yerlerden biri.” yorumlarını yaptı.

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