Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"

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Ferrari, tek turda çok güçlü bir performans sergilediği Bahreyn'de, yarış temposu anlamında geride kalmıştı.

İtalyan ekibin temel problemi lastik aşınması gibi görünüyor çünkü pazar günü, her stint sonuna doğru performanslarında büyük bir düşüş yaşandı.

Sainz, "Bizim için çok ama çok zor bir gündü. Testlerden Bahreyn'in zor olacağını zaten biliyorduk ve şimdi önümüzdeki yarışlar için gelişmeye odaklanmamız gerekiyor."

"Başımızı öne eğme, sıkı çalışma ve zirveyle aramızdaki farkı nasıl kapatabileceğimizi görme zamanı."

"Bu sadece birinci yarış, bu yüzden ne olursa olsun zorlamaya devam edeceğiz." dedi.

Sorunları açıklaması istendiğinde Sainz, "Lastik aşınmasıyla ilgili durumumuz, geçen yılki kadar kötü."

"Diğer iki araçta [Red Bull ve Aston Martin] lastikler nedense iki kat daha yavaş aşınıyor. Max ve Fernando'nun ne kadar zorlayabildiğini hepiniz gördünüz, oysa biz lastikleri korumak zorunda kaldık."

"Zorlamaya başladığımız anda, geriye gidiyoruz."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Mercedes bizimle aynı lastik aşınmasına sahipken, diğer iki takım lastikleri hiç aşındırmıyor. Her şeyi analiz etmemiz ve bunun neyle ilgili olduğunu ve ne yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor."

"Fernando ile mücadeleden keyif aldım ama bu mücadele yüzünden neredeyse Lewis Hamilton'a geçiliyordum."

"Fernando'ya savunma yapmak için zorlamaya başladığım anda lastikler hemen aşırı ısındı."

"Aracımızın sorunu lastiğin çok fazla aşınması. Zorladığımız anda lastik hemen aşırı ısınıyor ve yavaş kalıyoruz." dedi.

Sainz bu durumu cuma antrenmanlarında veya testlerde çok açık şekilde gördüklerini söyledi.

"Testlerde ve Cuma günkü antrenmanlarda çok fazla lastik aşınması olduğu için, yarışta problem yaşayacağımızı biliyorduk. Zaman zaman üçüncü ve dördüncü sırayı almayı başardık ancak yarış temposunda Red Bull ve Aston Martin çok daha hızlıydı. Onları lastikleri bizimkiler kadar aşınmıyordu."

"Önümüzdeki haftalarda aracın bu zayıflığını ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Umarım sonraki pistler aracımıza daha uygun olur."

Leclerc'in yarış dışı kalması sorulduğunda Sainz, "Elbette Charles'ın yarış dışı kalması iyi bir şey değil."

"Bir çözüm bulana kadar dayanıklılık sorunları bizim için endişe kaynağı olacak."

"Umarım bunu yeterince hızlı yapabiliriz." cevabını verdi.