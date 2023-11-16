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Formula 1 Las Vegas GP
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Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Carlos Sainz, Ferrari'nin bu hafta sonu Las Vegas Grand Prix'sinde güçlü bir sonuç elde edebileceğini umuyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

İtalyan ekip Sainz'ın Singapur'da galibiyet elde etmesinin ardından bu yıl Red Bull'u yenen tek takım olmaya devam ediyor.

Son olarak Brezilya'da Leclerc hidrolik arızası nedeniyle formasyon turunda yarıştan çekilirken Sainz damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Sainz, Las Vegas'taki pistin ilk bölümünün Ferrari'ye uygun olmayabileceğini, ancak pistin geri kalanının aracına uygun olacağından emin olduğunu vurguladı.

Sainz, "Son birkaç yarışa kıyasla çok daha iyi sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum çünkü burası, bize son pistlerden biraz daha uygun görünüyor."

"Monza'daki gibi uzun düzlükler, Monza veya Singapur'daki gibi dar virajlar var. Ama belki de pek hızlı olamayacağımız 1. ve 2. viraj kombinasyonu var."

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"Ancak pistin geri kalanının aracımıza daha uygun olacağını düşünüyorum. Umarım bu bize daha iyi bir fırsat verir." dedi.

Sainz, hafta sonu medyaya konuşmadan önce pistte bir yürüyüş yapacak zamanı olmadığını ancak simülatörde pist düzenini ele aldıktan sonra piste aşina olduğunu da ekledi.

"Dürüst olmak gerekirse, pist yürüyüşü yapmadım çünkü bu hafta sonu zamanlamalar çok garip ve pistin ne zaman tamamen boş olduğunu bilmiyorum."

"Ama simülatörde bol bol tur attım. Pistte ne kadar toz olduğunu ve tümsekleri görmek için bu akşam güvenlik aracının tur atmasını bekliyorum."

"Güvenlik aracını gördüğünüzde, pistin ne kadar kaygan olacağını hissedebiliyorsunuz."

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