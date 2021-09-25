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Sainz: "Kuru zemin lastikleriyle bir şans elde edebileceğimizi biliyordum"

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Rusya GP sıralama turlarında ikinciliği alan Scuderia Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr, kuru zemin lastikleriyle tur atabilmeleri durumunda iyi bir fırsat yakalayabileceklerini ikinci sıralama seansı sırasında fark ettiğini söyledi.

Sainz: "Kuru zemin lastikleriyle bir şans elde edebileceğimizi biliyordum"

Heyecan verici sıralama turlarında Sainz, kıl payı ile geçtiği üçüncü sıralama seansında, doğru zamanda kuru zemin lastiklerine geçerek seansı ikinci sırada tamamladı.

Sonuç hakkında konuşan İspanyol pilot, "Sıralamaların başından beri karmaşık bir durum vardı. Fakat ikinci seansta olduğumuz yere baktığımızda, kuru zemin lastiklerinin işin içine girmesi ile beraber bir şans elde edebileceğimizi biliyordum."

"Seansın sonunda lastikleri ısıtmak için iki tur atarak iyi bir iş yaptık ve son turumuzda da güçlü bir tur ortaya koyabildik. Ne yazık ki çizgiyi ilk geçen isimlerden biri bendim ve bu nedenle en iyi pist koşullarına sahip olamadım, ancak limitte attığım iyi bir turdu." dedi.

Yarın yapılacak yarışa, pole pozisyonunu alan McLaren pilotu ve eski takım arkadaşı Lando Norris'in hemen arkasında başlayacak olan Sainz, Ferrari'nin yarış temposu hakkında, "Bu hafta sonu biraz daha güçlü gözüküyoruz."

"Muhtemelen en zayıf olduğumuz pist koşulu, geçiş lastikleri ile çıktığımız pist koşuluydu. Geçiş lastiklerindeyken üçüncü sıralama seansına geçme konusunda çok gergindik."

"Hâlâ çözmemiz gereken bir takım sorunlarımız var, ancak kuru zeminde gayet rekabetçiydik, özellikle iki Mercedes ve Red Bull'da Perez yarın çok daha güçlü olacaktır, onların da bizi geride bırakmasını bekliyoruz ancak ortaya bir savaş koyacağız ve biraz eğlenmeye çalışacağız." dedi. 

Rusya pistinin yapısı nedeniyle startta, birinci başlayan sürücünün avantajı normale göre daha az. Starttaki mücadele hakkında konuşan Sainz, "Umuyorum Lando'yu startta geçebilirim, veya iyi bir hava koridoru etkisi alıp yerimi koruyabilirim çünkü ikinci sıradan başlamak bir dezavantaj."

"Bu nedenle bu akşam dersime iyi çalışacağım, pistin kirli tarafından kalktığımız için çok vakit kaybetmediğimizden emin olacağım ve sonrasında da hava koridoru alıp almayacağımı, veya ilk viraja gelirken onu geçip geçemeyeceğimi göreceğiz." açıklamalarında bulundu.

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