Sainz: "Kullanılmış lastikler, yeni lastiklere kıyasla daha iyiler"

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Sainz, Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarını 3. sırada noktaladı. İspanyol pilot, sıralama turlarının ilk iki seansında liderdi ve son bölümde atılan ilk turların ardından da ilk sırada yer alıyordu. Fakat sıralama turlarının son zaman turlarında hem Charles Leclerc hem de Sergio Perez Sainz'ı geçmeyi başardılar.

Bazı pilotlar, bu hafta sonu yeni yumuşak lastiklerde yol tutuşu bulmakta zorlandılar. Max Verstappen de bu sorunu yaşayan pilotlar arasındaydı ve sıralama turlarının son bölümünde yeni lastiklerdeki yol tutuşu eksikliğinden bahsetmişti.

Sainz da yeni lastikler taktığında aynı sorunu yaşamış. Sainz, sıralama turlarındaki son turu için yeni lastikler takmış ancak derecesini geliştirememişti. İspanyol pilot, bu hafta sonu kullanılmış lastiklerin yeni lastiklere kıyasla daha iyi olduğu görüşünde.

"Üçüncü sırayı elde ettiğim turum iyiydi. En hızlı turum kullanılmış lastiklerle geldi çünkü nedense, kullanılmış lastikler bana bu hafta sonu daha iyi bir hissiyat veriyor. Yeni lastikleri kontrol etmesi çetrefilli."

"Q3'teki son turumda yeni lastiklerle turladım ve arka tarafta yol tutuşu sıfırdı."

Red Bull'un pole pozisyonu almasıyla birlikte, Ferrari-Red Bull mücadelesi daha da kızışmış durumda. Sainz, yarın 4 aracın da galibiyet mücadelesi içinde olacağı heyecanlı bir yarış bekliyor.

"Charles ve Checo beni küçük bir farkla yendiler, bu olabilir. Yarın heyecan verici olacak. Red Bulllar ve Ferrariler ile dört araç da mücadele içinde olacak. Stratejilerle ve geçişlerle birbirimizle oynayabiliriz. Yarın heyecanlı bir yarış olacaktır."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images