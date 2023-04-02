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Sainz: "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam ağır şeyler söyleyeceğim"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, kendisine verilen cezayı kabul etmediğini ve bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.

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Sainz: "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam ağır şeyler söyleyeceğim"
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Carlos Sainz, yarışın öne çıkan isimlerinden birisiydi ancak ikinci kırmızı bayrak sonrası Fernando Alonso ile temas yaşadı.

Bu temasın ardından İspanyol pilota ceza verildi ve yarış güvenlik aracı arkasında sona erdiği için, puan barajının dışına kadar düştü.

Sainz kendisine verilen ceza nedeniyle çok sinirliydi ve yarışın ardından basın mensuplarına neredeyse hiç konuşmadı.

Sadece birkaç cümle eden Sainz, "Dürüst olmak gerekirse konuşmamayı tercih ediyorum çünkü şimdi konuşursam kötü şeyler söyleyebilirim."

"Bu yüzden önce hakemlere gitmeyi ve cezayı değiştirmelerini beklemeyi tercih ediyorum çünkü şu anda adeta soyulduğumuzu hissediyorum."

"Daha sonra konuşacağım, şu anda bunu yapmak istemiyorum. İlk başta hakemlere gitmezsem, normal şekilde konuşamam." dedi.

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