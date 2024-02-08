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Sainz, koltuğunu kaptırmanın iyi hissettirmediğini kabul etti

Carlos Sainz, Formula 1 koltuğunu 2025 için Lewis Hamilton'a kaptırmanın " iyi hissettirmediğini" kabul etti, ancak Ferrari için her şeyini vermeye devam edeceğine söz verdi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Carlos Sainz, Ferrari

İspanyol pilot Ferrari'yle olan sözleşmesini Bahreyn Grand Prix'sinde başlayacak ilk yarış öncesi uzatmayı hedefliyordu. Bu sayede daha rahat bir sezon geçirebilirdi.

Ancak Ferrari bunun yerine yedi kez şampiyon olan Lewis Hamilton'ın 2025'ten itibaren Charles Leclerc'in takım arkadaşı olması için harekete geçince gelişmeler beklenmedik bir hal aldı.

Bu karar Sainz'ın artık Ferrari pilotu olarak son sezonuna hazırlandığını ve gridde kalabilmek için gelecek yıl başka bir yerde koltuk bulması gerektiğini bildiği anlamına geliyor.

İtalya'daki Cremona pistinde düzenlenen ve yeni CS55 kart serisinin tanıtıldığı bir karting etkinliğinde konuşan Sainz, Ferrari'de yaşanan durumun ideal olmadığını söyledi ancak bunun bu sezonki performansına odaklanmasını etkilemeyeceğinin sözünü verdi.

Sky Italia'ya verdiği demeçte Sainz, "Sezona başlarken mutlu hissettiğim bir dönemde değilim. Ancak Bahreyn'de kaskı takıp piste çıktığım anda hissedeceğim tek duygu daha hızlı ve daha hızlı gitme arzusu olacak. Aynı zamanda dünya şampiyonasında zaferi hedeflemek." dedi.

Sainz yine de moralinin çok bozuk olmadığını ve Ferrari'nin içeriden nasıl işlediğini bildiği için bazı sürprizlerin gerçekleşmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Sainz, "Ben iyiyim, endişelenmeyin. Hayal kırıklığına uğramadım. Ferrari'yi içeriden tecrübe ettiğim için bazı şeyleri zaten biliyordum ve kendimi takımla birlikte gelecekteki değişikliklere göre hazırladım."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, talk after the race

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, talk after the race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ancak dediğim gibi, Ferrari ile beni bekleyen sezonda elimden gelenin en iyisini yapmaktan başka bir şey düşünmek istemiyorum."

"Sakinim. Önümüzde çok önemli bir sezon olduğunu biliyoruz. Bu benim Ferrari'deki son yılım olacak, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Pistte elimden gelenin en iyisini yapmak için kartlarla da antrenman yapıyorum." dedi.

Sainz'in adı başka takımlarla da anılıyor ve onun için en olası hedef 2026'da Audi takımına dönüşecek olan Sauber'e geçmek.

Henüz hiçbir şey kararlaştırılmamış olsa da Sainz, kendisini koltuksuz bulma konusunda endişesi olmadığı konusunda ısrarcı.

Sainz, "Bir sürücü olarak ne kadar değerli olduğumun farkındayım. Bu nedenle geleceğe baktığımda çok sakinim. İyi şeyler kesinlikle olacak ama şimdilik hedefim Ferrari ile elimden gelenin en iyisini yapmak."

"Kariyerimde her zaman ileriye doğru adımlar attım. Her yıl daha da geliştim. Bu her zaman benim felsefem oldu ve olacak ve bu yıl da aynı olacak. 2024'te 30 yaşıma gireceğim ama kendimi her zamankinden daha genç ve motive hissediyorum."

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