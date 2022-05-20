Sainz, klasik F1 araçlarını kullanma riskini alıp almamak konusunda kararsız

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Leclerc geçtiğimiz hafta Monaco'daki bir gösteri sürüşünde Niki Lauda'nın 312B3'ünü kullanma fırsatı buldu. Bu araç, hem Ferrari tarihinin, hem de Formula 1 tarihinin en ikonik araçlarından biri.

Ancak Monako'da sürekli bir şanssızlık yaşamasıyla bilinen Leclerc'in kötü şansı burada da peşindeydi, nitekim şampiyona liderinin günü La Rascasse'da aracın kontrolünü kaybederek spin atmasının ardından bariyerlerde son buldu.

Leclerc geçtiğimiz ay ise Gilles Villeneuve'i anmak için Kanadalı pilotun sürdüğü son araç olan 312T ile Fiorano'da bir sürüş gerçekleştirmişti. Villeneuve, 1982 Hollanda GP'sinde, Zolder pistinde yaptığı bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti ve bu sene onun 40. ölüm yıldönümü.

Motorsport.com tarafından yakın gelecekte Leclerc gibi klasik bir Ferrari'yi test etmeye istekli olup olmadığı sorulan Sainz, özellikle Ferrari'nin F1'de pistte rekabetçi olduğunu kanıtladığı bir zamanda, içerdiği riskler nedeniyle bu sürüşler konusunda kararsız hissettiğini itiraf etti.

Sainz, "Geçmişte klasik otomobilleri test etme fırsatım oldu, bu size uzun zaman önce sporun nasıl olduğuna dair bir vizyon veriyor" dedi. Ama bu konuda kararsızım, çünkü akla ilk gelen soru 'neden böyle bir risk aldığına' yönelik."

"Ferrari'de şampiyonluk kazanma şansının ortasındasın, neden onun [Leclerc] başına herhangi bir şey gelmesi riskini göze alasın? Diğer bir soru ise, başka ne zaman bu araçları sürme fırsatınız olacak?"

"Ne zaman klasik bir F1 aracıyla sürüş yapacak olsam kafamda bu soru işaretleri beliriyor."

Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 after the crash Photo by: ACM

Sainz, bir F1 aracıyla sürüş yaparken doğal içgüdülerini dinlediğini, yani sıradan bir turla yetinmek yerine aracı sınırlarına kadar zorlamak istediğini belirtti.

Sainz, "Bir araçla sürüş yapacaksam onu sonuna kadar zorlarım. Bir aracı nasıl yalnızca dirseğimi çıkarıp rastgele sürebileceğim konusunda hiçbir fikrim yok."

"Sadece araca biniyorum aracın nasıl hissettiğini anlayabiliyorum. Araca her bindiğimde o aracı zorlamak istiyorum, sonra da böyle durumlar ortaya çıkıyor ve sizi diğer sorularla baş başa bırakıyor. O yüzden ne cevap vereceğimi bilmiyorum." dedi.

Leclerc daha sonra kazanın sebebinin bir fren arızası olduğunu açıkladı ve "kaza La Rascasse'da gerçekleştiği için şanslı olduğunu, başka bir yerde olsaydı durumun pek de iyi olmayacağını" söyledi.