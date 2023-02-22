Sainz, kış arasını kendini geliştirmeye adamış

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Ferrari ile üçüncü sezonuna hazırlanan Carlos Sainz, ilk senesinde mağlup ettiği Charles Leclerc'e net şekilde mağlup olduğu 2022 sezonunun ardından işleri değiştirmesi açısından kritik bir döneme giriyor.

Yeni takım patronu Frederic Vasseur'un pilot yönetiminde Leclerc'e yönelebileceğinin konuşulduğu bir ortamda Sainz için atılacak her adım kritik olacak.

2023 aracı SF-23'ün lansmanında konuşan Sainz, kendine yine tek bir hedef belirlemiş durumda: şampiyonluk. İspanyol pilot, bu amaçla ciddi çalışmalar yürüttüğünü söylüyor.

Sainz, "Ferrari için sürdüğünüzde ve benim kadar rekabetçi olduğunuzda, hedefiniz dünya şampiyonluğu için mücadele etmek ve kazanmaya çalışmak olmalıdır. Bu sadece benim değil tüm takımın aklında."

"Ancak daha kısa vadede baktığımızda, dünya şampiyonu olmak istiyorsanız en iyi pilot ve en iyi takım olmanız gerektiği açık. Benim odaklandığım şey de kısa vadede bu, kendime 'griddeki en iyi pilot ve griddeki en iyi pilot olmak için ne yapabilirim, takımın daha iyi olması için neler yapabilirim' sorularını soruyorum."

"Aklımda çok net şeyler var. Kışa girdiğimde bunlar üzerinde çalışmayı düşündüm, bu yıl tüm bunları gerçekleştirmeye çalışacağımı ve elimden gelenin en iyisini yapacağımı hissediyorum. Bu yıl ne olursa olsun kendime daha çok güveniyorum. Kendimi daha yetenekli ve daha hazır hissediyorum. Artık en önde savaşmanın nasıl bir şey olduğunu ve ne yapmam gerektiğini biliyorum.

"Ama her zaman aynı şeyi söylüyorum: herkes kazanmak istiyor, herkes hazır. Önemli olan başladıktan sonrası. Sezon başladığında, hırslarınıza ve kısa vadeli hedeflerinize sadık kalmalısınız." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

Bu kişisel gelişim sürecinde hangi kısımlara odaklandığı da sorulan Sainz, "Kendimi geliştirmek istediğim birçok alan var, örneğin eskiden en güçlü yanlarımdan biri olan tutarlılık gibi."

"Geçen yıl sebebini bilmediğim bir şekilde araçta rahat değildim, açıkçası bu sebep umurumda da değil. Tek bildiğim, McLaren yıllarımda ve Ferrari'deki ilk yılımda beni çok güçlü bir pilot yapan tutarlılığın kaybolduğuydu."

"Gelişebilecek başka pek çok şey de var: takımla etkileşim, zihinsel dayanıklılık, kış boyunca kesinlikle çok çaba sarf ettiğim sürüş tarzı gibi şeyler. Zihniyet ve yaklaşım, F1 kariyerimde çok iyi adımlar attığımı hissettiğim birkaç yıldan sonra bazı değişiklikler yapmaya istekli olduğum bazı maddeler."

"Ancak bunun için kendinize meydan okumaya devam etmeniz gerekir ve ben de bunları yapmak için kendime meydan okudum. Açıkçası bunları kamuoyuna açıklamayacağım ve detay vermeyeceğim çünkü bunların hepsi sürücülerin zihninde ve sürücüler ekibinde çok kişisel."

"Mühendislerim neler yaptığımı biliyor, etrafımdaki insanlar da aynı şekilde. Bu konuda oldukça açık davrandım, nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.