Sainz kınama aldı

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Üçüncü antrenman seansında, Ferrari mekanikerlerinin Carlos Sainz'ı tehlikeli şekilde piste yollamasından ötürü konu, FIA tarafından incelemeye alınmıştı.

Sainz, pit yoluna doğru hareketlendiği esnada, oradan Fernando Alonso geçiyordu ve İspanyol pilot, rakibinin aracına çarpmamak için durmak zorunda kaldı.

Hakemlerle yapılan görüşmede Sainz, takım mekanikerlerinin talimatını yanlış anladığını ve bu nedenle Alonso'yu görmediğini belirtti. Ferrari sürücüsü hatasını kabul etti ve kendisine sürüş dışı ihlalden kaynaklı kınama verildi.

Bu yıl kınama sistemi değişti. Artık üç yerine beş kınama verilmesi halinde grid cezası veriliyor. Beş kınamadan dördünün "sürüş ihlali" suçlarından alınması gerekiyor.