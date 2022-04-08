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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Sainz kınama aldı

Ferrari pilotu Carlos Sainz, antrenman seansında Zhou Guanyu'yu engellediği için kınama aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Sainz kınama aldı
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Bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Carlos Sainz, son sektörde yavaş şekilde giderken, o noktada en hızlı tur denemesi yapan Zhou Guanyu'yu engellemişti.

Zhou durumdan memnun değildi ve olay hakemler tarafından incelemeye alındı. Seans sonunda Sainz ve Zhou ile görüşen hakemler, aynı zamanda gerekli video kanıtlarını da incelediler.

Çinli sürücü en hızlı tur denemesindeydi ve hakemlere göre, Sainz o noktada bazı sorunlarla boğuşuyordu. Ayrıca Sainz, Zhou'nun ardına geldiğini duymasını engelleyen bir tür telsiz  sorunu da yaşadı.

Sonunda Zhou'yu görür görmez çekilmeye çalışsa da artık çok geçti. Tüm şartları göz önünde bulunduran hakemler, Sainz'a kınama verdiler.

Bu yıl kınama sistemi değişti. Artık üç yerine beş kınama verilmesi halinde grid cezası veriliyor. Beş kınamadan dördünün "sürüş ihlali" suçlarından alınması gerekiyor.

Sainz Bahreyn'de sürüş dışı ihlal nedeniyle kınama almıştı. Bugün verilen kınama ise "sürüş ihlali" kapsamında verildi.
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