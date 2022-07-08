Sainz: "Keşke biraz daha iyisini yapabilseydim"

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Sainz, Avusturya GP sprint yarışı öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralamada son bölüme gelindiğinde, Mercedes pilotlarının arka arkaya kaza yapmasıyla iki kez kırmızı bayraklar çıktı ve seans, bitime 2 dakika kala yeniden devam etti.

İspanyol pilot son turunda 1:05.066 yaparak takım arkadaşının gerisinde üçüncü oldu.

Seansın ardından konuşan Ferrari pilotu şunları söyledi: "Eminim geri dönüp baktığınızda ve ne kadar yakın olduğunu gördüğünüzde, turunuza bakıp size pole pozisyonunu verebilecek 0.1 saniyeyi nerede kaybettiğinizi bulabilirsiniz."

"Fakat eminim önümdeki iki adam da hemen hemen nerede kaybettiklerini ve nerede kazandıklarını biliyorlardır. İyi olan, Q3'ün sonunda iyi bir tur çıkarmış olmamız. Kolay değildi çünkü kırmızı bayraklardan sonra lastikler çok soğuktu."

"Birinci virajda ve üçüncü viraja girerken araca güvenmek kolay değildi. Fakat tur zamanımın nereden geldiğini biliyorum. Keşke biraz daha iyisini yapabilseydim. Fakat yine 3. sırada olmaya ve öndeki iki araca yakın olmaya tamamım."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Britanya GP galibiyetinin ardından araçta daha rahat olup olmadığı sorulan Sainz, "Evet o noktaya geliyorum. Bu sıralama güçlüydü. Q1 ve Q2'de çok fazla risk almadım ve Q3'te zorladım."

"Bence ilerleme kaydediyorum ve kesinlikle son birkaç yarışın ardından çok daha güvenli ve rahatım. Hâlâ yapılacak işler var."

"İyi olan şey yarın ikinci antrenmanımızın olması. Araçta uzun sürüş yapacağız, lastikleri deneyeceğiz ve sprint ve yarış için biraz daha rahat olmaya çalışacağız."

"Yarın üçüncü sırada temiz taraftan başlıyorum. Bence buradaki hava koridoru miktarı ve DRS ile yarışmak eğlenceli olacak. Bence iyi olacak, yani iyi bir hafta sonu geçireceğiz." dedi.