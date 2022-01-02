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Formula 1 Haberler

Sainz kendisini "olası bir şampiyonluk savaşına" hazırlıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Carlos Sainz, Ferrari'de yarışmanın çok özel bir duygu olduğunu ve kendisini "olası bir şampiyonluk savaşına" karşı hazırlamaya çalıştığını dile getirdi.

Sainz kendisini "olası bir şampiyonluk savaşına" hazırlıyor

27 yaşındaki Carlos Sainz, kariyeri boyunca Toro Rosso, Renault, McLaren ve Ferrari gibi takımlar için yarıştı ve özellikle McLaren ve Ferrari'deki performansları dikkat çekiciydi.

Geçen yıl Ferrari'ye katılan Sainz, takımla çıktığı tüm yarışlarda finiş görerek önemli bir başarıya imza attı ve 22 yarışın 20'sinde puan aldı.

Yıl boyunca tüm yarışları tamamlayan tek isim olan Sainz, istikrarlı olmasının yanı sıra, zaman zaman karşısına çıkan fırsatları kullandı. Bunun en iyi örnekleri Rusya ve Abu Dhabi gibi yarışlarda podyuma çıkmasıydı.

Şimdi Ferrari, 2022'ye önemli yatırımlar yapmış durumda ve şampiyonluk için savaşabilmeyi umut ediyor.

Carlos Sainz da eğer tahminler doğru çıkarsa F1 kariyerindeki ilk şampiyonluk savaşını verebilir.

Sözlerine Ferrari'de yarışmanın getirdiği hisleri yorumlayarak başlayan Sainz, şöyle dedi: "Ferrari için yarışmak, çok daha fazla baskı demek. Aynı zamanda çok fazla bağlılıkla, biraz daha fazla çalışmak anlamına geliyor."

"Sezonu biraz daha yoğun, biraz daha stresli ve ekstra baskılı hale getiriyor."

"Fakat hissettiğim baskıya rağmen, bir rüyanın içinde olduğumu, F1'deki en iyi takım ve F1'deki en tarihi takım için yarıştığımı hatırlamak benim için oldukça kolay oldu."

"Ferrari'de yarışmak, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesiydi."

"Kendime bu tür şeyleri hatırlattığımda, hafta sonlarına her zaman heyecanlı ve enerji dolu şekilde gidip, öğrenmeye ve daha iyi olmaya çalışıyorum."

"Ferrari ile dünya şampiyonluğu için savaşma şansı gelmesi halinde, bunun hazır olacağım."

"Bu yıl bana iyi bir denge yakalayıp, bir sürücü olarak sezonu daha üst bir seviyede bitirebilmek adına küçük bir adım daha atma fırsatı verdi."

Third place Carlos Sainz Jr., Ferrari celebrates with team members

Third place Carlos Sainz Jr., Ferrari celebrates with team members

Fotoğraf: Ferrari

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